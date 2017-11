Konzert : „Bandits“ rocken wieder zum Fest

vergrößern 1 von 1 Foto: Bandits 1 von 1

von Helma Piper

erstellt am 24.Nov.2017 | 11:50 Uhr

Dieses Spektakel gehört für viele Rockfans zu Weihnachten wie die Kugel an den Tannenbaum: Die „Rockin’ Christmas Party“ am ersten Feiertag mit der Kult-Cover-Band „Bandits“ in der Nordmarkhalle ist zu einer Institution geworden. Bereits zum 19. Mal wird sich die Fangemeinde am Montag, 25. Dezember, zu einem rockigen Fest mit Liedern von AC/DC bis ZZ Top versammeln. Jetzt startet der Vorverkauf. Tickets gibt es unter Tel. 04331 / 2 11 20 und in den folgenden Verkaufsstellen: Tourist-Information, Musik-Markt, Coburg’sche Buchhandlung, Famila Eiderpark, Getränke Lange, ID Sievers, Edeka Hoof in Osterrönfeld. Per Mail sind Karten unter ticket@banditsweb.de erhältlich.