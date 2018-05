Migration und Flüchtlinge : Bamf-Skandal: Außenstelle in Rendsburg wird überprüft

Rendsburg gehört zu den Standorten, an denen es im Asylvergabeverfahren zu Auffälligkeiten kam.

von dpa

24. Mai 2018, 11:31 Uhr

Rendsburg | Nach Unregelmäßigkeiten bei der Asylvergabe in Bremen weitet das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) die Überprüfungen auf weitere Außenstellen aus. Insgesamt werden zehn Standorte genauer untersucht. Darunter ist auch die Bamf-Außenstelle in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde).

In der Bamf-Außenstelle Bremen sollen zwischen 2013 und 2016 Mitarbeiter mindestens 1200 Menschen ohne ausreichende rechtliche Grundlage Asyl gewährt haben. Gegen die damalige Bremer Bamf-Chefin und weitere Verdächtige laufen Ermittlungen wegen Bestechlichkeit und bandenmäßiger Verleitung zur missbräuchlichen Asylantragstellung. Die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth geht einer Strafanzeige gegen Bamf-Chefin Jutta Cordt und weiterer Mitarbeiter nach.

„Diese Überprüfung bedeutet nicht automatisch, dass es in diesen Standorten zu Unregelmäßigkeiten bei der Bearbeitung von Asylverfahren gekommen ist“, betonte die Bamf-Sprecherin Edith Avram. Laut Informationen des NDR werden Außenstellen überprüft, die Flüchtlingen über- oder unterdurchschnittlich oft Schutz gewährt haben. Außenstellen, deren Quoten zehn Prozentpunkte ober- oder unterhalb der bundesweiten Vergleichsquote liegen, sind Teil der Untersuchung.

Dabei werde nicht außer Acht gelassen, dass jedes Asylverfahren einen Einzelfall darstelle. Die Schutzquoten seien beispielsweise abhängig von der Volksgruppenzugehörigkeit des Antragstellers, seiner Religion oder auch dem Verfolgungsakteuer. Bei den untersuchten Standorten sei zunächst lediglich die vom Bundesschnitt abweichende Schutzquote auffällig.

Betroffen seien in Nordrhein-Westfalen die Standorte Bonn, Dortmund und die inzwischen aufgelöste Stelle in Bad Berleburg. Daneben würden sieben weitere von insgesamt rund 50 Außenstandorten des Bundesamtes untersucht. Dabei gehe es neben Rendsburg auch um die Standorte Diez und Bingen in Rheinland-Pfalz sowie Schweinfurt und Zirndorf in Bayern. Auch die Behörden in Neustadt in Hessen und Eisenhüttenstadt in Brandenburg werden genauer untersucht.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte eine schnelle Aufklärung der Fälle gefordert. Der Bremer Bamf-Außenstelle untersagte der Minister bis auf weiteres, über Anträge von Flüchtlingen zu entscheiden.