Rendsburg : Bahnhofsdach wird früher fertig

Unternehmen rechnet mit Gleissperrungen ab Januar. Abschluss der Arbeiten Ende schon 2020, nicht erst 2021.

von Andrea Lange

01. Juli 2019, 15:26 Uhr

Gute Nachricht für Bahnreisende von und nach Rendsburg: Das Dach über den Bahnsteigen soll ein Jahr früher als geplant fertig werden. Im November hatte Bahnsprecher Egbert Meyer-Lovis angekündigt, dass für die Sanierung drei Jahre angesetzt werden. Demnach wäre das Dach Ende 2021 vollständig gedeckt. Jetzt teilte er auf Anfrage mit, dass die Arbeiten voraussichtlich Ende 2020 abgeschlossen werden. Warum das Unternehmen seine Prognose korrigierte, ließ er offen. „Die Planungen und genauen Daten werden derzeit noch intern abgestimmt.“ Zurzeit laufen sogenannte Planungsrunden.

Hinsichtlich des Baubeginns weckt ein großformatiges Plakat im Bahnhof missverständliche Erwartungen. Die Bahn kündigt darauf einen Start der Dacherneuerung im 2. Halbjahr 2019 an. Allerdings erläuterte Meyer-Lovis, dass zunächst nur Vorbereitungen anstehen. „Die sichtbaren Arbeiten beginnen Anfang 2020.“ Der Bahnsprecher rechnet für die Zeit der Bauarbeiten mit Gleissperrungen in einigen Nächten und an Wochenenden, eventuell bereits ab Januar 2020. „Die Auswirkungen auf den Zugverkehr werden wir dann rechtzeitig kommunizieren.“

Das Dachgerüst steht unter Denkmalschutz. Darauf lag einst eine mit Bitumen abgedichtete Holzschalung, die vor zehn Jahren durch Trapezbleche ersetzt wurde. Wie auf dem Plakat in der Bahnhofshalle zu lesen ist, musste das Dach im Rahmen einer Regelprüfung erleichtert werden. Im Oktober wurden die Trapezbleche abgenommen. Im Dezember wurden auf jedem Bahnsteig zwei Wetterschutzhäuschen gebaut. Querstreben und Stützen für den Windschutz an Gleis 1 wurden seither erneuert oder verstärkt.

Das neue Dach soll aus Stahl bestehen. Die Bahn will nach derzeitiger Planung rund 5,5 Millionen Euro investieren.