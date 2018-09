Baggern für den Heideschutz

Besonderer Naturraum bekommt „Luft zum Atmen“

von Helma Piper

21. September 2018, 13:20 Uhr

Baggereinsatz auf dem Boxberg: Im Rahmen eines vom Land Schleswig-Holstein geförderten Heideschutz-Projekts wurden auf den Hängen des Boxbergs Erdarbeiten zugunsten von Fauna und Flora vorgenommen. Auch in Tönsheide, im Bünzer Wald und auf den „Dithmarsischen Bergen“ verbesserten fachkundige Baggereinsätze die Entwicklungs-Chancen von schützenswerten Heideflächen.

Dass die Heide auf dem Boxberg geschützt werden soll, ist in einem Managementplan festgeschrieben, den der Naturschutzring Aukrug 2011 für das FFH-Gebiet (Flora-Fauna-Habitat) im Herzen des Naturparks Aukrug erarbeitet hat. „Hauptziel des Managementplans ist die Erhaltung des Lebensraums Heide“, betont Naturschutzring-Geschäftsführer Niklas Zander. Von der historischen Entwicklung her sei die Heide ein „halb-kultureller Lebensraum“, weiß Zander. Seit dem Mittelalter wurden die Böden auf der schleswig-holsteinischen Geest durch intensive Nutzung derart ausgelaugt, dass sich die Heide, die mit kargen Böden bestens zurechtkommt, in großem Stil ausbreiten konnte. „Man sagt, dass man früher auf der Geest von Kellinghusen bis Flensburg wandern konnte, ohne die Heide zu verlassen“, erzählt Zander. Neue Maschinen zur tiefergehenden Bodenbearbeitung und die Einführung des Mineraldüngers drängten die Heide im Industriezeitalter fast überall wieder zurück. Die verbliebenen Heideflächen – wie die sieben Hektar auf dem Boxberg – sind heutzutage mit romantischen Gefühlen besetzt und stehen bei Naherholungssuchenden hoch im Kurs.

„Für uns ist die Heide aus zweierlei Gründen schützenswert: zum einen als wichtiges Element der Kulturlandschaft, das hier im Naturpark auch touristisch genutzt wird – und zum anderen als sehr extremer Lebensraum, in dem unglaublich viele vom Aussterben bedrohte Tierarten vorkommen“, erklärt Zander. Heideflächen sind sehr sandige, magere und heiße Lebensräume, wo einige selten gewordene Spezialisten zu Hause sind, zum Beispiel Grabwespen, Sandlaufkäfer, verschiedene Schmetterlingsarten und auch die Kreuzotter.

Zweimal im Jahr sind die Schafe und Ziegen der Schäferei Aukrug für mehrere Wochen als Heidepflege-Spezialkommando im Einsatz. „Weil hier auf dem Boxberg sowieso schon so viel für den Heideschutz passiert, haben wir hier nun im Rahmen des neuen Projekts keine großflächigen Maßnahmen vorgenommen“, erläutert Zander. Auf dem Boxberg wurden mithilfe der Baggerschaufel punktuell etwa einen Quadratmeter große Soden entfernt, damit die Heide mehr „Luft zum Atmen“ und bessere Bedingungen zur Verjüngung bekommt. Auf drei weiteren Heideflächen im Naturpark wurden intensivere Maßnahmen in Angriff genommen. Im Bünzer Wald wurden Birke und Faulbaum zurückgedrängt, auf den „Dithmarsischen Bergen“ (ebenfalls Bünzen) wurde eine Streuschicht in Teilbereichen abgetragen, und in Tönsheide kam ein Waldmulcher zum Einsatz, um die Heide vom sie überwuchernden Adlerfarn zu befreien. Wie der Boxberg, so befinden sich auch die übrigen drei Aukruger Heideflächen im Besitz der „Kurt und Erika Schrobach-Stiftung“. Für das Heideschutz-Projekt stellte das Umweltministerium 17 000 Euro zur Verfügung.