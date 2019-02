Rendsburg : Bagger am Abrisshaus im Einsatz

Einsturzgefährdetes Gebäude in der Altstadt wird entkernt.

An dem einsturzgefährdeten Haus in der Schleifmühlenstraße 11 kommt seit gestern ein Bagger zum Einsatz. Arbeiter der Abbruchfirma Elly Nickels entkernen das Vorderhaus. Mit Presslufthammer und Säge trennen sie Gipsplatten, die Dämmung und Holzlatten aus der Konstruktion heraus. Diese Materialien müssen getrennt entsorgt werden, erläuterte ein Mitarbeiter das Vorgehen. Baggerfahrer Rafat Hasior (Foto) verlud das Holz in einen Container. Geplant ist, am morgigen Donnerstag oder am Freitag den Dachstuhl abzureißen. In der kommenden Woche soll die Fassade fallen. Das Hinterhaus und ein Gewölbekeller sind denkmalgeschützt. Die Stadt will sie kaufen.