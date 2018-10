Bäume werden gefällt: Dorfstraße in Holtsee gesperrt

von Helma Piper

Wegen Baumfällarbeiten wird am Sonnabend, 6. Oktober, von 8 bis voraussichtlich 16 Uhr die Dorfstraße in Holtsee von der Straßeneinmündung Harzhofer Weg bis zur Einmündung auf die Landesstraße bei der Meierei voll gesperrt. Das teilte jetzt die Gemeinde Holtsee mit. Es sei mit erheblichen Einschränkungen zu rechnen.

Die Anwohner aus Richtung Hohenlieth und Harfe sowie aus der Wolfskoppel, dem Kastanienhof, dem Kiekut, dem Ekbarg, dem Schoolmoor, dem Harzhofer Weg (einschließlich der Ortsteile Lehmsiek und Harzhof) und den Straßen Auf der Höh, Am Hang, Am See, Seegang, Mühlengang, Reeteck, Waldblick und Seekaten werden in Richtung Rendsburg, Kiel oder zum Kaufmann mit dem Auto den Umweg über Lehmsiek und Haby in Kauf nehmen müssen.

Den Anwohnern aus der Straße Ecke und an der Schule wird empfohlen, ihr Auto außerhalb des gesperrten Bereichs auf den Parkplätzen am See oder am Sportplatz abzustellen.Hüttis Marktbus wird während der Arbeiten die Haltestellen Schule und Harzhof‘ nicht anfahren können. Einzige Zu- und Aussteigemöglichkeit wird dann die Haltestelle in der Gettorfer Straße sein.