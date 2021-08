Guten Morgen, Rendsburg! : Bäcker und Schlachter sollten sich bei der Produktion besser absprechen

Wer zu Hause Hot Dogs essen will, hat tagelang gut von diesem Menü. Denn sechs Brötchen und ebenso viele Würstchen gibt es nicht zu kaufen.

Rendsburg | Es ist ganz egal, ob man einen leckeren Auflauf zubereitet, einen Nudelsalat zusammenmischt oder einen Kuchen in den Ofen schieben will: Immer bleibt irgendeine der vielen Zutaten übrig und muss eingetuppert in den Kühlschrank wandern. Damit die kleine Plastikdose mit den 100 Gramm Crème fraîche dann nicht schlecht wird, erfordert es einer gewissen Pl...

