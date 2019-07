Kolumne: Guten Morgen : Badeanzug gesucht

Schwimmen, baden, plantschen - wenn nicht jetzt, wann dann? Allerdings kann man dabei seinen Badeazug verlieren. Wie, das beschreibt LZ-Redakteurin Sabine Sopha.

von Sabine Sopha

26. Juli 2019, 07:00 Uhr

Nein, ich bin nicht blond. Aber man könnte es annehmen. Denn es war so: Das schöne Wetter verlockte zu einem abendlichen Bad im Dörpsee von Schacht-Audorf. Das Wasser war erfrischend, die Stimmung gut. Nach einigen Runden stand der ungeliebte Part an: Umziehen. Immer dieses Gefummel. Nasser Badeanzug aus, Hose wieder an. Wohin mit dem nassen Badedress? Ach, eben auf dem Autodach ablegen. Sie ahnen, was jetzt kommt. Ja, erst zu Hause in Sehestedt fiel auf: der Badeanzug fehlt. Man könnte nun der Hitze die Schuld an diesem Dilemma geben. Aber es war reine Dusseligkeit. Vielleicht ist jemandem ja der damenlose schwarze-pinke Anzug aufgefallen. Er kann ihn in der Landeszeitung abgeben.