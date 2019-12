Konzert in Büdelsdorf : Bachs Weihnachtsoratorium erklang auf Hammond-Orgel

Beim Konzert in der ACO-Thormannhalle verlieh das „Ensemble Resonanz“ dem Werk von Johann Sebastian Bach neue Klarheit.

Avatar_shz von shz.de

16. Dezember 2019, 18:48 Uhr

„Weihnachtsoratorium – Ensemble Resonanz“: Welch weitreichende Veränderung von Johann Sebastian Bachs Werk sich hinter dieser Ankündigung eines Konzerts im Zuge des Schleswig-Holstein Musik Festivals am Sonntag in der ACO Thormannhalle verbarg, wurde gleich beim ersten Blick auf die Bühne deutlich. Kein Chor, kein Kirchenmusik-Ensemble. Stattdessen eine Wohnzimmer-Garnitur aus den 1970er-Jahren und vertraute Instrumente. Mit einem Lautsprecherturm, davor eine Batterie historischer Tasteninstrumente des 20. Jahrhunderts, waren aber auch unerwartete dabei: Statt Cembalo eine elektronische Hammond-Orgel.

Bachs Meisterwerk an ungewohntem Ort: Eine abgespeckte Spar-Fassung? Keineswegs. Gesungen und gespielt wurde aus der originalen Partitur. Das erweiterte „Ensemble Resonanz“ aus Hamburg, an diesem Abend 15 Künstler der Sonderklasse, präsentierte ein lediglich von der Chor- und Orchesterbesetzung her abgeschlacktes Weihnachtsoratorium. Dafür gab es großen Gewinn an Klarheit, Präsenz und Tiefenwirkung. Neue Klangeffekte sorgten für mehrfachen Zwischenbeifall.

Das Weihnachtsoratorium als gelungene, fantasiereiche und gekonnte Reduktion, die mit hausmusikalischen Mitteln eine Wiedergabe des Werkes abseits traditioneller Klangwelten bot. Keine Probleme des Zusammenwirkens von Ad-Hoc-Orchestern und Kirchenchören mehr. Es war höchste Zeit, das Werk aus der Tradition zu befreien und zu animieren. Vorbildhaft, wie es dem „Ensemble Resonanz“, angeleitet von Juditha Haeberlein, in Büdelsdorf gelang. Die Kunst dieses Teams, sanglich, spiel- und instrumententechnisch über allem erhaben, öffnete mit Musik und Worten einen direkten Draht in das Weihnachtsoratorium hinein.

Zusammenhänge wurden aufgedeckt, die ansonsten meist verborgen blieben. Ein Vorbild, wie dieses bedeutende Werk durch das Zusammenwirken von Musik und Wort tiefste Bedeutung entfalten kann. Wobei auch die herausragend sensibel gestalte Instrumentenabteilung wesentlich zur nachhaltigen Wirkung dieses Abends beitrug – nach dem Anfang mit markanten Paukenschlägen, die als Zeichen der Rückbesinnung auf frühere Zeiten von einer Aufnahme aus den Lautsprechern erklangen.

Begeisterte

An diesem Abend entstand durch das abgespeckte Orchester mehr Klarheit als gewohnt. Mit großer Sicherheit, sensibel musiziert und gesungen, wirkte das Werk grandios erneuert. Einfach „toll“, wie es ein begeisterter Zuhörer zusammenfasste.