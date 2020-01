Jugendhandball-Oberliga : B-Mädchen der HSG Schülp/Westerrönfeld surfen weiter die Erfolgswelle

Das 22:19 gegen die HSG Störtal Hummeln war bereits der dritte Sieg in Folge.

Avatar_shz von shz.de

28. Januar 2020, 13:15 Uhr

Rendsburg | Die B-Jugendhandballer der HSG Eider Harde erwischten in der Oberliga einen Start nach Maß ins neue Jahr. Im ersten Spiel nach der Weihnachtspause feierte die HSG einen 23:22-Sieg beim VfL Bad Schwartau. Nicht so gut lief es für die Eider Harder A-Mädchen, die beim SV Henstedt-Ulzburg mit 28:36 unterlagen und Tabellenletzter bleiben. Derweil surft die HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg bei der weiblichen Jugend B weiter die Erfolgswelle. Das 22:19 über Schlusslicht HSG Störtal Hummeln war bereits der dritte Sieg in Folge. Damit kletterte das Team von Trainer Christian Schäfer auf Platz 5 in der Tabelle.

Weibliche Jugend A

SV Henstedt-Ulzburg – HSG Eider Harde 36:28 (19:12)

„Gegen solch eine starke Truppe geht das Ergebnis in Ordnung“, befand Eider-Trainer Robin Waldeck. Einzig die Anzahl an Gegentoren missfiel ihm: „36 sind zu viel. Wir hatten uns vorgenommen, deren Haupttorschützinnen unter Kontrolle zu halten, was uns absolut nicht gelungen ist.“ So führte der Gastgeber nach 12 Minuten mit 9:5. Auch die Umstellung der Deckung sollte keine Besserung für das Spiel der Gäste bringen. Waldeck: „Henstedt hat unsere offensivere Deckung gut ausgespielt, sodass wir keine Möglichkeit hatten, einfache Tore zu erzielen.“ Die Konsequenz war ein Zehn-Tore-Rückstand nach 32 Minuten (12:22), der bis zum Abpfiff nicht entscheidend verkürzt werden konnte. „Teilweise haben wir uns zusammengerissen und mitgehalten. Daran müssen wir nun in der Spielpause weiterarbeiten und dann von neuem loslegen“, so Waldeck.



HSG Eider Harde: Ohm - Peitzsch (1), Rasmussen, Mentzer (7), Sporleder (4/1), Steffen (8/1), Frenz (2), Delfs (4), Rohwer (2).





Weibliche Jugend B

HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg – HSG Störtal Hummeln 22:19 (8:9)

Nach anfänglichen Schwierigkeiten feierten die Westerrönfelderinnen ihren dritten Sieg in Folge. „Wir haben im Angriff unser Tempospiel erfolgreich forciert und somit verdient gewonnen“, meinte Coach Christian Schäfer. Dass der Sieg nicht höher ausfiel, lag vor allem an der starken Torhüterin der Gäste, die die Westerrönfelderinnen zu Anfang regelrecht verzweifeln ließ. So kam auch die 9:8-Halbzeitführung der Störtalerinnen zustande. In Halbzeit 2 zeigte sich aber die Entwicklung, die die Schäfer-Schützlinge in den vergangenen Monaten durchlaufen haben. Sie steckten nicht auf und holten sich beim 12:11 (31.) die Führung zurück. Gerade Emma Traulsen auf Linksaußen erwischte einen Sahne-Tag und traf fünfmal. „Wir sind immer drangeblieben und haben den Glauben nie verloren. Das war heute der Schlüssel“, resümierte Schäfer.



HSG Schülp/Westerrönfeld/Rendsburg: Oldach – Heider (8/6), Kahl (4), Rose (3), Lemke, Hagemes, Bata, E. Traulsen (5), Bernhardt, Baumann (1), Pfannschmidt, J. Traulsen, Epp (1).





Männliche Jugend B

VfL Bad Schwartau – HSG Eider Harde 22:23 (11:12)

Die Eider Harder lieferten gegen den Tabellennachbarn eine starke Leistung ab und belohnten sich am Ende mit zwei Punkten. „Wir sind schwer ins Spiel gekommen und mussten uns besonders in der Abwehr erst finden“, berichtete HSG-Coach Malte Böhrnsen. Nach zehn Minuten drehte Eider jedoch auf und verwandelte den Drei-Tore-Rückstand beim 8:7 (16.) in die erste Führung. Doch Schwartau ließ nicht locker und lag zur Pause wieder vorne. Nach dem Seitenwechsel begannen die Gäste erneut etwas schläfrig und lagen folgerichtig mit 12:15 (33.) zurück. Doch ein nervenstarker Max Dumke von der Siebenmeterlinie und eine geschlossene Mannschaftsleistung reichten Eider zum Erfolg. Böhrnsen: „Die Jungs haben heute für Max Dau gewonnen, der sich im Training erneut schwer verletzt hat und uns lange fehlen wird. Das hat uns noch einmal extra motiviert.“

HSG Eider Harde: Hilgendorff, Paasch – Rohwer, Dumke (8/5), Petersen (2), Holm, Vomacka (1), Schatz (5), Heinemann (2), Bornhöft (3), Stäcker, Voß (2).