Aukrug : B 430 - Zeugen gesucht

Unfall im Januar – Schaden an Traktor durch gefährliches Überholmanöver

von Landeszeitung

05. Februar 2019, 18:10 Uhr

Aukrug | Bereits am Montag, 7. Januar, kam es auf der Bundesstraße 430 bei Aukrug-Bargfeld gegen 15 Uhr zu einem gefährlichen Überholmanöver. Verletzt wurde niemand, es entstand jedoch ein Schaden an einem Traktor. Dessen Fahrer (55) war mit seinem Gespann in Richtung Neumünster unterwegs, als er von einem Lkw mit Anhänger überholt wurde. Der Lkw-Fahrer scherte so eng vor dem Traktor ein, dass dieser beschädigt wurde. Der Lkw-Fahrer konnte inzwischen identifiziert werden. Die Beamten in Aukrug bitten möglicherweise gefährdete Fahrer des Gegenverkehrs, sich unter Telefon 04873 / 310 zu melden.

