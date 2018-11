von Helma Piper

20. November 2018, 15:23 Uhr

Der Kropper Ortsverein der Arbeiterwohlfahrt feiert am Sonnabend, 1. Dezember, um 14.30 Uhr ein Adventsfest im Wikingerhof. Es gibt Kaffee und Kuchen, zudem wird gesungen, vorgetragen und erzählt. Anmeldungen erbeten bis zum 25. November bei Maria Gohlke unter Tel. 0 46 24 / 4 50 62 83 oder per E-Mail an maria_gohlke@gmx.de.