Mensch des Jahres : Autogrammjäger erobert die Herzen

vergrößern 1 von 2 Foto: Matzen 1 von 2

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 13.Dez.2017 | 12:53 Uhr

Als Kreispräsident Lutz Clefsen gestern das Geheimnis lüftete, war Kai Voß sprachlos. Die Leser der Landeszeitung wählten ihn zum „Menschen des Jahres“. Der 42-jährige Rendsburger saß aufmerksam in der ersten Reihe des Kinosaals im Druckzentrum des Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlags (sh:z) in Büdelsdorf und lauschte. „Ich habe mir sagen lassen, dass kein Sportler vor dir sicher ist. Du bekommst sie alle. Damit bist du ein Vorbild auch für viele, die gesund sind“, sagte Clefsen.

Die LZ hatte zur Abstimmung aufgerufen. Die Mehrheit der teilnehmenden Leser wählte Kai Voß. Obwohl er im Rollstuhl sitzt, nimmt er aktiv an der Welt des Sports teil. Seit 1995 sammelte er mehr als 100 signierte Trikots und weitere Ausrüstungsgegenstände prominenter Sportler. Besonders stolz ist er auf den Anzug, mit dem Ruderer Lauritz Schoof die Olympischen Spiele in London und Rio de Janeiro gewann. Jürgen Muhl, stellvertretender sh:z-Chefredakteur, kennt die Sammelleidenschaft von Kai Voß aus eigener Anschauung. Muhl berichtete von Fußballspielen im Land. „Kai, bevor ich bei der Mannschaft in der Kabine war, warst du schon da.“ Auf der Urkunde ist zu lesen: „Herr Voß ist ein herausragendes Beispiel dafür, dass ein Mensch trotz einer körperlichen Behinderung aktiv am Leben teilnehmen und das Leben anderer bereichern kann.“ Er will sie in seine jährliche Ausstellung aufnehmen.

Clefsen hob auch das Engagement der anderen Kandidaten hervor. „Sie alle hätten den Preis verdient.“ Reimer Reimers rief 1998 eine Partnerschaft der Dörfer Aukrug und Sien in Burkina Faso ins Leben. Als Bürgermeister von Aukrug gründete er einen Verein, der eine halbe Million Euro Fördermittel sammelte und Projekte wie ein Regenrückhaltebecken und ein Gesundheitszentrum verwirklichte. „Ich habe selten eine Gemeinde erlebt, die sich selbst mit so viel Kapital einbringt, denn sie fahren auf eigene Kosten hin“, sagte Clefsen.

Franz Isfort, Alf Jark und Martin Grikschat gründeten 2010 die Stiftung Klimawald. Durch ihren Einsatz wurden seither in Schleswig-Holstein 40 Hektar Wald gepflanzt. Jeder Hektar kostet inklusive Grunderwerb und Pflege 40 000 Euro, die die Aktiven durch Spenden aufbringen. Clefsen betonte: „Wir sind allen drei dankbar, dass sie sich so einbringen für den Wald.“

Redaktionsleiter Dirk Jennert geht von 50 000 Ehrenamtlichen im Kreisgebiet aus. „Wir als Zeitung haben die Verpflichtung, das Ehrenamt zu würdigen, indem wir darüber berichten.“