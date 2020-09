Brinjahe : Autofahrer fährt Polizeihund an und flüchtet

Der Wagen war zu weit am Fahrbahnrand unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Avatar_shz von shz

17. September 2020, 14:50 Uhr

Brinjahe | Ein Autofahrer hat einen Diensthund der Polizei angefahren und danach seine Fahrt einfach fortgesetzt. Jetzt werden Zeugen gesucht.

Wie die Polizei mitteilte, war am Dienstag um 14.20 Uhr ein 53-jähriger Mann mit seinen beiden Schäferhunden an der Landesstraße 127 Höhe Brinjahe spazieren. Da der Verkehr zu dem Zeitpunkt recht stark war und es keinen Gehweg in dem Bereich gab, wollte der Hundebesitzer den Verkehr abwarten und hatte sich abseits der Fahrbahn auf den Grünstreifen mit seinen Hunden gestellt.

Fahrer in einem blauen Opel

Aus Richtung B 77 in Richtung Embühren war ein älterer Opel Astra in blau in dem Bereich unterwegs, er fuhr sehr weit rechts am Fahrbahnrand entlang.

Aufgrund zu geringen Seitenabstands fuhr der Opel-Fahrer einen der beiden Schäferhunde an. Bei dem angefahrenen Hund handelt es sich um einen Diensthund der Polizei.

Hund an den Beinen verletzt

Der Hund wurde durch den Zusammenprall nach hinten geschleudert und wurde dabei an den Beinen verletzt. Der Opel Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern fuhr weiter Richtung Embühren.

Der Hundehalter wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Bei dem Fahrer des Opel Astra soll es sich um einen ca. 60-70 Jahre alten Mann mit grauen kurzen Haaren gehandelt haben.