Blumenthal : Auto in Werkstatt abgebrannt

Blumenthal | Am Freitagnachmittag hat es in einer Autowerkstatt in Blumenthal (Kreis Rendsburg-Eckernförde) direkt an der Autobahnausfahrt von der A215 gebrannt. Ein Auto auf einer Hebebühne geriet in Brand. Das Feuer breitete sich auf Teile der Halle aus.

Die Werkstatt ist vorerst nicht mehr nutzbar. Außer der Feuerwehr Blumenthal wurden auch die Feuerwehren aus Bordesholm, Molfsee und Rumohr alarmiert. Die Nachbarwehren hatten aufgrund der Baustellensperrung An der B4/L298 längere Anfahrtswege.

von Daniel Friederichs

erstellt am 23.Jun.2017 | 16:51 Uhr