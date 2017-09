Klitschko, Schürrle und Co. : Ausstellung mit Unikaten berühmter Sportler in Rendsburg

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

Kai Voß besitzt Boxhandschuhe des ehemaligen Weltmeisters Wladimir Klitschko, einen Rodelanzug des mehrfachen Weltmeisters Georg Hackl und signierte Handschuhe des 2009 verstorbenen Fußballtorwarts Robert Enke. André Schürrle überließ ihm die Schuhe, mit denen er 2014 als Spieler der Nationalelf die Fußballweltmeisterschaft gewann. Tobias Wendl und Tobias Arlt, Olympiasieger im Rennrodel-Doppelsitzer des Jahres 2014, schickten ihm einen Helm. Kai Voß nennt etwa 90 Trikots von Spielern der Bundesliga und der Nationalmannschaften im Fuß-, Hand-, Basket- und Volleyball sein eigen. In einer Ausstellung von Sonnabend, 2. September, bis Freitag, 8. September, im Haus der Hospizbewegung der Pflege LebensNah, Prinzenstraße 8 in Rendsburg, will der 41-Jährige all diese Unikate präsentieren. Die Eröffnung beginnt um 11 Uhr. Die Ausstellung kann an den Folgetagen jeweils von 10.30 bis 17 Uhr besucht werden.

Kai Voß sammelt seit 1995 Kleidungsstücke und Ausrüstungsgegenstände berühmter Sportler. Damals lag er im Krankenhaus. „Ich habe angefangen, weil mir das so schlecht gegangen ist. Das baut mich wieder auf“, sagte er. Der Rendsburger schrieb die Sportler einfach an. „Ich gehe da immer positiv ran.“ Das Management von Klitschko fragte er, ob er den Boxer treffen dürfe. „Dann wurde ich nach Hamburg-Wandsbek zum Training eingeladen.“ Kai Voß erinnert sich noch gut an den Moment, als Wendl und Arlt ihm einen Helm schickten. „Die wollten mir eine Freude machen.“

Sein Lieblingsteam ist die Bundesliga-Handballmannschaft der SG Flensburg-Handewitt. Kai Voß besitzt eine Dauerkarte. Geschäftsführer Dierk Schmäschke will sich die Ausstellung ansehen. Bei der Eröffnung wird die Rendsburger Band „4 Way Street“ für Musik sorgen.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 01.Sep.2017 | 13:12 Uhr