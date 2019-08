Rendsburg : Aussteller drängen auf die Norla

588 Anmeldungen: Dreieinhalb Wochen vor dem Start der Landwirtschafts- und Verbrauchermesse sind alle Flächen vergeben

von Dirk Jennert

11. August 2019, 16:21 Uhr

Rendsburg | Das Messegelände am Südufer des Nord-Ostsee-Kanals entspricht einer Größe von 18 Fußballfeldern. 130.000 Quadratmeter sind es insgesamt. Abzüglich der Wege und Straßen auf dem Gelände ist jeder Quadratmeter vom 5. bis 8. September fest gebucht. 588 Aussteller, darunter 40 neue, haben sich zur Norla angemeldet. Im vergangenen Jahr waren es 570.

Diese Steigerung war nur möglich, weil mehrere Firmen, die große Ausstellungsflächen buchen, die Landwirtschaftsmessen in Rendsburg und Hannover im jährlichen Wechsel ansteuern. Diesmal haben die betreffenden Unternehmen Niedersachsen den Vorzug gegeben, so dass Messeleiterin Dörte Röhling die dadurch freigewordenen Parzellen anderweitig aufteilen konnte. Trotzdem war es ihr nicht möglich, sämtliche Wünsche zu erfüllen. „Um alle Interessenten unterzubringen, hätte das Messegelände 2500 Quadratmeter größer sein müssen“, sagt sie. Apropos Gelände: Jedes Jahr investiert die Messe Rendsburg GmbH in die von der Stadt gepachteten Flächen. Unter anderem wurden zwei Straßen verbreitert und neu gepflastert.

Im Mittelpunkt der Norla steht in diesem Jahr die Landestierschau. Mehrere hundert Tiere werden auf dem Gelände zu sehen sein, vor allem Pferde, Rinder und Schafe. Zudem gewinnt alles rund um das Thema „Bio“ an Bedeutung. Das zeigt sich an der sogenannten „Bio-Gemeinschaftsfläche“. Im vergangenen Jahr reichten den Betrieben 390 Quadratmeter aus, um über die Herstellung und Vermarktung ihrer Produkte zu informieren. Diesmal haben sie bei der Messeleitung 650 Quadratmeter gebucht.

Zum ersten Mal finden Norla und SH Netz Cup parallel statt. „Eine Überschneidung, die sich nicht verhindern ließ“, so Dörte Röhling. Die Organisatoren des Ruderrennens hätten Rücksicht auf die Ruder-Weltmeisterschaften und die Fernsehtermine nehmen müssen. Die Norla hingegen kann erst öffnen, wenn die Bauern die Ernte eingefahren haben. Ein späterer Termin hätte ebenfalls nicht funktioniert: „Dann wären wir der Nordbau in die Quere gekommen.“ Beide Veranstalter wollen das beste aus der Situation machen. Dörte Röhling: „Wir machen Werbung füreinander.“

Die Preise der Norla-Tickets bleiben auch dieses Jahr unverändert. Erwachsene müssen acht Euro für eine Tageskarte bezahlen. Schüler, Auszubildende und Studenten zahlen vier Euro. Das Familienticket für zwei Erwachsene und maximal drei Kinder kostet 18 Euro. Kinder unter sechs Jahre haben freien Eintritt. Karten gibt es online unter www.norla-messe.de und an den Messetagen an der Eingangskasse.

Abonnenten der Landeszeitung bekommen die Tagestickets für Erwachsene zum ermäßigten Preis von sechs Euro. Aufgepasst: Die LZ-Karten gibt es ausschließlich im Kundencenter der Landeszeitung am Stegen (nicht online!). Der Vorkauf beginnt heute um 9 Uhr.