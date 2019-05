Ausgezeichnete Schauspielerin: Dank für drei wundervolle Spielzeiten

Lions-Club Rendsburg-Königsthor ehrt Neele Frederike Maak mit Theaterpreis.

von shz.de

30. Mai 2019, 12:32 Uhr

Die Schauspielerin Neele Frederike Maak (29) ist mit dem 31. Theaterpreis des Lions-Clubs Rendsburg-Königsthor ausgezeichnet worden. In einer Feierstunde im Foyer des Stadttheaters überreichte der Lions-Präsident Dr. Arthur Friedrich eine Urkunde. Die Auszeichnung ist mit 1500 Euro dotiert. Auf die Frage, was sie mit dem Geld machen wolle, antwortete Maak: „Ich wollte schon immer einmal auf die Hallig Hooge.“

Peter Grisebach, Generalintendant des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters, hielt die Laudatio auf die Preisträgerin, die in Henstedt-Ulzburg geboren wurde und von 2013 bis 2016 am Hamburger Schauspiel-Studio Frese zur Schauspielerin ausgebildet wurde. Nach dem Ende des Engagements in Hamburg ist sie seit der Spielzeit 2016/2017 festes Mitglied des Ensembles am Landestheater, an das sie der Schauspieldirektor Wolfram Apprich „auf der Suche nach belastbaren Talenten“ geholt hat. Zuletzt trat sie in „Shakespeare in love“, „Faust“, „Der Biberpelz“, „Bunbury“ und „Schade, dass sie eine Hure war“ auf. „Eigenwillig, besonders, schräg aber nicht verrückt, und vor allem nicht eitel“, charakterisierte Grisebach die junge Schauspielerin. Er bestätigte der Preisträgerin eine große komödiantische Wandlungsfähigkeit, zudem beeindruckende Gesangsqualitäten. Mit diesen habe sie auch beim Theaterball die Besucher begeistert. Davon konnten sich auch die Gäste der Preisverleihung überzeugen. Begleitet vom Musiker Stefan Schauer sang Neele Frederike Maak den Prince-Hit „Purple Rain“ und „Walk On The Wild Side“ von Lou Reed. „Sie ist eine Wonne für jeden Regisseur. Danke für drei wunderbare Spielzeiten“, schloss Grisebach seine Laudatio.

Die jährliche Vergabe des Theaterpreises durch den Lions-Club Rendsburg-Königsthor diene der Förderung und Ehrung von jungen Schauspielern, so Dr. Arthur Friedrich. Die Preisträger werden vom Generalintendanten vorgeschlagen.