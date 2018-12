Ausgefallenes zum Fest

Dorfgeschichte bis Miniatur-Gitarre: Rendsburger Geschäftsleute geben Tipps für Last-Minute-Geschenke

von shz.de

23. Dezember 2018, 16:36 Uhr

Die Zeit drängt. Wer noch Geschenke für seine Lieben zu Weihnachten sucht, muss sich sputen. Benjamin Vohs von der Buchhandlung Liesegang am Schiffbrückenplatz empfiehlt den Roman „Mittagsstunde“ von Dörte Hansen. „Eine Geschichte aus Norddeutschland, eine Autorin aus Husum – der eindeutige Renner im Weihnachtsgeschäft“, betonte der Filialleiter. Für Kinder hat Vohs das Buch „Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind“ als Geschenketipp. Jugendliche würden sich über „Gregs Tagebuch 13: Eiskalt erwischt“ freuen.

In der Buchhandlung Goeser in der Altstadtpassage waren Biographien stark nachgefragt. „Michelle Obama und auch Dirk Rossmann mit seinem Buch ,... dann bin ich auf den Baum geklettert’ liegen an der Spitze“, berichtete der Inhaber Patrick Goeser. Er stellte zudem einen Trend zu schön gestalteten Büchern fest. Sein Tipp: Ein Kochbuch der besonderen Art mit dem Titel „Gemalt, gekocht, gegessen“, ein Schmuckstück für Kochfreunde, Sammler und Buchliebhaber.

Ralf Dreeßen vom Musikmarkt Rendsburg hat im Weihnachtsgeschäft eine verstärkte Nachfrage nach Ukulelen festgestellt. „Vielleicht war der verstorbene Hawaiianische Musiker Israel Kamakawiwo'Ole mit seinem Lied ,Somewhere Over The Rainbow’ der Auslöser für den Trend“, meinte Dreeßen. Pianos und Gitarren seien nach wie vor gefragt. Der Musikmarkt-Chef hadert jedoch mit den Verkehrsproblemen in der Stadt. „Der Kanaltunnel kostet uns Tausende von Euros. Wer einmal von Süden kommend im Stau steckte, kommt nicht mehr. Davon sind alle Geschäfte in der Stadt betroffen.“ Er und sein Team bereiten sich schon intensiv auf den Höhepunkt Anfang kommenden Jahres vor. Am 26. und 27. Januar findet die jährliche „Musikmesse“ mit verschiedenen Live-Auftritten in der Altstadtpassage statt. „Strumpfhosen mit glitzerndem Lurex für festliche Anlässe“ empfiehlt Stefanie Engelland vom Modehaus I. D. Sievers in der Hohen Straße. Der Geschenketipp von Inhaber Axel Bornhöft an die Männer: „Schöne Wäsche für die Damen, gern auch mit Spitze.“ Auch „Homeware“, bequeme Kleidung für zu Hause, sei in diesem Jahr beliebt.