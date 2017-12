Geschwindigkeitsbegrenzung : Ausgebremst auf der Tangente

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 17.Dez.2017 | 10:47 Uhr

Auf der Holsteinbrücke in Rendsburg besteht nach erheblichen Beschädigungen des Geländers erhöhte Gefahr, mit dem Auto in den Stadtsee zu rutschen. Die Verwaltung hat deshalb auf der Westtangente hinter dem Neuen Rathaus Tempo 30 angeordnet. Die Geschwindigkeitsbegrenzung gilt für den etwa 240 Meter langen Abschnitt von der Straße Am Holstentor bis zur Kreuzung am Jungfernstieg. Sie wird solange aufrecht erhalten, bis die defekte Brüstung repariert ist. „Ich bitte um Verständnis. Ich hoffe, dass wir es bis Ende Januar, Mitte Februar über die Bühne bringen“, sagt gestern Heiko Hinrichsen, stellvertretender Leiter des Fachdienstes Tiefbau.

In der vergangenen Woche brachen drei Autos durch das Geländer, allerdings ohne in den See zu fallen. Nach Polizeiangaben kam ein Fahrer am Sonntag, 10. Dezember, gegen 20.10 Uhr auf der Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf den Bordstein und brach durch die Brüstung. Verletzt wurde er nicht. Schaden: etwa 1000 Euro. Zweieinhalb Tage später, am Mittwoch, 13. Dezember, gegen 7.10 Uhr, erwischte es auf eisglatter Straße vier Pkw: Der erste geriet bei einem Fahrbahnwechsel ins Schleudern, drehte sich und kam unbeschädigt zum Stehen. Der zweite Fahrer bremste. Der dritte fuhr ihm hinten drauf und rutschte dann in das Geländer. Der vierte bremste, schleuderte und landete ebenfalls in der Brüstung. Verletzt wurde niemand. Gesamtschaden: etwa 2500 Euro.

Die Stadt richtete vor den Löchern Baustellenzäune auf, die aber nicht so stabil wie die Stahlbrüstung sind. Hinrichsen befürchtet, dass der nächste Ausbrecher im See landet. „Man kann den Verkehr nicht mit 50 Stundenkilometern laufen lassen. Da müsste man ja beten, dass nichts passiert.“ Er hat bereits ein neues Geländer bestellt, das nach Maß gefertigt werden muss. Die Handwerksbetriebe sind aber gut ausgelastet, sodass Wochen bis zur Auslieferung vergehen können. Zur Sicherheit will Hinrichsen am kommenden Montag vor die Baustellenzäune sogenannte Betonschweine platzieren lassen – Barrieren, die beim Rendsburger Herbst und anlässlich des Weihnachtsmarkts zum Schutz vor Amokfahrern aufgestellt wurden.

Die dreispurige Brücke wurde im April 1973 fertiggestellt. Die Fahrbahnen wurden im Sommer neu asphaltiert. Das Tempo-30-Schild am Ende der Brücke steht übrigens permanent dort. Es gilt für die Rechtsabbiegerspur. Kurz dahinter beginnt im Jungfernstieg eine Tempo-30-Zone.