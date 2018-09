Ausgebildete Brandschützer

22 Frauen und Männer legen Prüfung zum „Truppmann“ ab

von Helma Piper

24. September 2018, 14:22 Uhr

22 Frauen und Männer stellten sich am Wochenende der Prüfung zum Truppmann, Teil 1. Beim Truppmannlehrgang handelt es sich um den ersten Lehrgang in der Brandschützerkarriere, den der normale Feuerwehrmann absolvieren muss. In den folgenden zwei Jahren wird in weiteren Ausbildungen das Gelernte vertieft, verfestigt und ergänzt, um mit der Truppführungsausbildung die Grundausbildung abzuschließen.

Nun stand für die Teilnehmer der Freiwilligen Feuerwehren im Amt Jevenstedt die praktische und theoretische Prüfung zum Truppmann, Teil 1 an. Das in sechs Wochen Gelernte sollte unter den kritischen Blicken der Prüfer unter Beweis gestellt werden. Antreten zum Ordnungsdienst, Gerätekunde, Stiche und Knoten und zuletzt eine praktische Löschübung zeigten das umfangreiche Wissen, das sich die Lehrgangsteilnehmer angeeignet hatten. Auf dem Schülper Sportplatz mussten die Feuerwehrleute eine lange Wasserversorgung aufbauen. Im Gerätehaus waren sie damit gefordert, schnell Knoten und Stiche herzustellen, die sicher hielten und doch wieder leicht zu lösen waren. Sicherheit stand beim Leiterdienst im Vordergrund.

Der Ausbildungsleiter Axel Bock und der Amtswehrführer Andreas Beckmann waren mit den gezeigten Leistungen zufrieden. „Vor allem freut es mich, dass wir so viele Absolventen haben“, betonte Beckmann. Denn zusätzlich stellten sich 16 Männer und Frauen der Truppführungs-Prüfung. „Die meisten von ihnen sind jetzt seit drei Jahren in der Feuerwehr und können erste Führungsaufgaben übernehmen“, erklärte Beckmann. Die Prüfung fand auf dem nahe gelegenen Bauhof statt. Im praktischen Teil ging es um die technische Hilfeleistung bei einem Verkehrsunfall und um eine Löschübung.