Zustellung : Aus elf Orten kommt Kritik an Post

Viele Leser berichten: Briefe werden nur unregelmäßig ausgetragen. Unternehmen sieht keine Probleme.

Rendsburg | An manchen Tagen lässt sich der Postbote einfach nicht blicken. Nach einem Bericht der Landeszeitung über die unregelmäßige Zustellung in Büdelsdorf, haben viele Leser bei Facebook und in Leserbriefen Ähnliches berichtet. Demnach wird die Post auch in Borgstedt, Gettorf, Kiel, Nortorf, Ostenfeld, Osterrönfeld, Owschlag, Rendsburg, Rickert, Schacht-Audorf und Süderbrarup nicht täglich ausgetragen. Manch einer schrieb, dass er Hinweise auf zeitlich befristete Werbeaktionen erst erhalten habe, als diese schon vorbei waren. Leser haben angeblich gehört, dass es bei den Zustellern einen hohen Krankenstand sowie ein Überstundenverbot gibt und sie deshalb ihre Touren nicht an jedem Tag schaffen.

Hans-Christian Mennenga, Leiter der Pressestelle Nord der Deutschen Post DHL Group, betont: „Wir können versichern, dass wir werktäglich zustellen.“ Flächendeckende Probleme in Schleswig-Holstein gebe es nicht. Zusteller brächen die Arbeit vereinzelt bei Krankheit ab. In den genannten Regionen komme es aber nicht in nennenswertem Umfang dazu. „Insofern bedauern wir die geschilderten, gefühlten Eindrücke, können sie aber nicht bestätigen.“