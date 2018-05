von Helma Piper

11. Mai 2018, 17:52 Uhr

Das Aukruger Freibad öffnet seine Pforten für die neue Badesaison am heutigen Sonnabend um 11 Uhr. Badegäste können sich auf 27 Grad Wassertemperatur freuen. Am ersten Badetag gibt es zehn Prozent Rabatt auf Jahreskarten. Die Badesaison in Aukrug dauert bis Mitte September.