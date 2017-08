Repariert : Aufzug im Rendsburger Bahnhof fährt wieder

vergrößern 1 von 1 Foto: Höfer 1 von 1

Der Aufzug zu den Gleisen 3 und 4 im Rendsburger Bahnhof funktioniert seit Dienstag wieder. Mindestens dreieinhalb Wochen stand er still. Wie berichtet, war der Steuerblock für die Hydraulik defekt. Die Bahn musste ein Ersatzteil in der Schweiz anfertigen lassen. Am Montag und Dienstag wurde es eingebaut. Zu den Ausgaben teilte Bahnsprecherin Sabine Brunkhorst gestern mit: „Die Kosten werden über einen Rahmenvertrag innerhalb von Service und Wartung pauschal abgerechnet.“ Menschen mit Gehbehinderungen hatten sich über den Ausfall beklagt. Die Bahn riet einem Rollstuhlfahrer, bei Fahrten aus südlicher Richtung in Neumünster auf ein Taxi umzusteigen.

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 17.Aug.2017 | 14:13 Uhr