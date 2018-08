Aufzug im Fußgängertunnel weiter gesperrt

von Redaktion Rendsburg

17. August 2018, 14:48 Uhr

Der Aufzug auf der Südseite des Fußgängertunnels fällt länger aus als ursprünglich geplant. Am vergangenen Wochenende ging die Kupplung des Fahrstuhls kaputt. Eigentlich sollte er am gestrigen Freitag wieder den Betrieb aufnehmen (wir berichteten). Allerdings verzögerte sich die Reparatur. Der Grund: Die benötigten Bauteile treffen erst nach und nach ein, berichtete Matthias Visser, Sprecher des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA). Laut seiner Aussage kommen die letzten Teile heute an und werden so schnell wie möglich verbaut. Der Aufzug soll im Laufe des morgigen Sonntags wieder funktionsfähig sein.