Konzert in der Nordmarkhalle : Auftritt von Bluesrocker Krissy Matthews hilft Kindern und Jugendlichen

Der junge Musiker aus London könnte mit seiner Art des Gitarrenspiels ein neuer Stern am Blues-Rock-Himmel werden.

17. Oktober 2019, 20:11 Uhr

Blues-Rockmusiker Krissy Matthews tritt am heutigen Freitag in der Nordmarkhalle auf. Laut Ankündigung ist der junge Musiker aus London mit seiner harten, lauten und schnellen Art des Gitarrenspiels auf dem besten Weg, ein neuer Stern am Blues-Rock-Himmel zu werden.

Erlös für Kinder und Jugendliche

Das Rendsburger Publikum lernte ihn bereits im vergangenen Jahr kennen. Der Service-Club „Round Table 68 Rendsburg“ hat ihn zum zweiten Mal eingeladen. Mit dem Erlös will der Club Rendsburger Kinder und Jugendliche unterstützen. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr.

Karten im Vorverkauf kosten 20 Euro und sind erhältlich bei dem Juwelier Johansson, Schiffbrückenplatz 10a, Musikmarkt Rendsburg, Neue Straße 26 bis 30 sowie im Hotel Hansen, Bismarckstraße 29.

