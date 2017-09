Nach Produktionsstopp bei Bögl : Auftragsflaute im Rendsburg Port bringt Jobs nicht in Gefahr

vergrößern 1 von 1 Foto: höfer 1 von 1

von Frank Höfer

erstellt am 28.Sep.2017 | 11:18 Uhr

Der Produktionsstopp mit Kurzarbeit beim Windkraft-Zulieferer Bögl (wir berichteten) hat vorerst keine Folgen für den Rendsburg Port nebenan. „Wir verhalten uns zur jüngeren Entwicklung bei Bögl zunächst abwartend, Schwankungen sind wir gewohnt“, sagte eine Sprecherin des Hafenbetreibers Brunsbüttel Ports. Auch Arbeitsplätze seien nicht in Gefahr. „Innerhalb unserer Hafen-Gruppe kompensieren wir die derzeitige Situation, indem wir unsere Mitarbeiter in Rendsburg flexibel an anderen Standorten einsetzen, sodass unsere Mitarbeiter alle und dauerhaft in Beschäftigung sind.“

Grund für die geringe Auslastung des Werks, in dem Fertigteile für Windkrafttürme entstehen, sind längere Fristen zur Realisierung von Bürgerwindparks. Bögl ist der mit Abstand größte Kunde des Schwerlasthafens. Für ihn bedeuten die mageren Wochen einen Knick nach mehreren erfolgreichen Jahren in Folge. Auf der südlichen Kanalseite verdoppelte sich der Umschlag von 2014 bis 2016 auf 168 000 Tonnen. Verladen wurden etwa Teile von Windkrafträdern, Transformatoren für Umspannwerke, Dalben für den Nord-Ostsee-Kanal und Unterwasserbohrhämmer. Liefen 2015 noch 191 Schiffe Schleswig-Holsteins einzigen Schwerlasthafen an, waren es ein Jahr später schon 220.

Daten zur aktuellen Entwicklung behält der Hafenbetreiber für sich. „Zu den Umschlagzahlen werden wir wieder wie üblich zum Jahreswechsel berichten.“ Thema ist die Situation des Rendsburg Port, der zu jeweils einem Drittel Rendsburg, Osterrönfeld und der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises gehört, heute um 19 Uhr in der Gemeindevertretung von Osterrönfeld.