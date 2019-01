Badminton : Aufstiegstraum geplatzt

In der Badminton-Landesliga unterlag die SG Rendsburg/Eckernförde im Spitzenspiel dem Gettorfer SC mit 2:6.

von mey

17. Januar 2019, 15:41 Uhr

Der Traum vom Aufstieg in die Badminton-Verbandsliga ist wohl ausgeträumt. Die Gänsefederartisten der SG Rendsburg/Eckernförde zogen im Landesliga-Topspiel wie in der Hinrunde gegen den nach acht Partien noch immer verlustpunktfreien Gettorfer SC mit 2:6 den Kürzeren.

„Wir wollen wieder um die ersten drei Tabellenplätze mitspielen. Das Ziel der beiden Vereine ist es auf Sicht, die Früchte der intensivierten Jugendarbeit zu ernten“, hatte Kerstin Obersteller, Sprecherin des 1. Rendsburger BC, vor der Saison gesagt. Und das Ziel ist mit der nunmehr anvisierten Vize-Meisterschaft zum Greifen nah. Doch gegen einen Titelgewinn hätte sich die SG in ihrer zweiten gemeinsamen Landesligaspielzeit sicher nicht gewehrt. Doch trotz Bestbesetzung flammte nur kurzzeitig Hoffnung auf einen Sieg im Spitzenspiel auf. Tjorben Hinkelmann und Patrick Meier spielten zwar mit ihren GSC-Kontrahenten auf Augenhöhe, wehrten im zweiten Satz auch Matchbälle ab. Doch am Ende schlug eine Zwei-Satz-Niederlage zu Buche. Lange Ballwechsel prägten das Damendoppel von Laura Dammann und Sabrina Temme, jedoch zumeist mit dem besseren Ausgang für das eingespielte Gettorfer Duo um Bente Hagen und Anna Lena Griese. Als dann auch noch Hauke Stammer und Bjarne Reese in zwei Sätzen unterlagen, obwohl sie im zweiten Durchgang schon mit 12:2 geführt hatten, waren alle drei Doppel verloren. Hoffnung keimte wieder auf, als Laura Damann ihr Einzel gegen Griese im Entscheidungssatz mit 24:22 für sich entschied. Patrick Meier und Sabrina Temme schafften mit ihrem Mixed-Sieg sogar den Anschluss. Entscheidend dann die drei Herren-Einzel: Hinkelmann zwang seinen Gettorfer Kontrahenten in lange Ballwechsel. „Leif Deutschmann musste für seine Punkte ordentlich Körner lassen“, befand Obersteller. Doch in der Crunchtime unterliefen dem Rendsburger zu viele Fehler. Reese und Stammer unterlagen danach ebenso, wobei Letzterer beim 22:24 im Entscheidungssatz einige Matchbälle ausgelassen hatte. „Die Gettorfer können mit vier Punkten Vorsprung den Meistersekt kaltstellen“, sagte Obersteller.





Spielstatistik: HD1: Patrick Meier/Tjorben Hinkelmann – Leif Deutschmann/Janek Sahr 17:21, 20:22. HD2: Hauke Stammer/Bjarne Reese – Ole Held/Mirko Wischmann 14:21, 16:21. DD: Laura Damann/Sabrina Temme – Bente Hagen/Anna Lena Griese 17:21, 10:21. DE: Laura Damman – Anna Lena Griese 12:21, 21:18, 24:22. GD: Sabrina Temme/Patrick Meier – Bente Hagen/Mirko Wischmann 21:17, 21:16. HE1: Tjorben Hinkelmann – leif Deutschmann 16:21, 17:21. HE2: Bjarne Reese – Ole Held 16:21, 16:21. HE3: Hauke Stammer – Janek Sahr 13:21, 21:19, 22:24.