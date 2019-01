Auffahrunfall: Zeugen gesucht

von Helma Piper

24. Januar 2019, 15:37 Uhr

Ein Überholmanöver hat gestern um 7.50 Uhr auf der Landesstraße 49 bei Schmalstede zu einer gefährlichen Situation geführt. Wie die Polizei mitteilt, hatte der Fahrer eines weißen Lastwagens ohne Anhänger mit Fahrtrichtung Dätgen in einer langgezogenen Linkskurve mehrere Fahrzeuge überholt, obwohl Gegenverkehr herrschte. Die Überholten mussten stark bremsen, um einen Unfall zu verhindern. Dabei ereignete sich ein Auffahrunfall mit geringem Schaden. Der Fahrer des weißen Kastenwagens fuhr weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Er und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bordesholm unter der Telefonnummer 04322 / 96100 in Verbindung zu setzen.