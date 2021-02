Höhe Rastplatz Ohe-West : Auffahrunfall auf A7: 35-jähriger Ford-Fahrer übersieht Stauende und wird schwer verletzt

Drei Fahrzeuge waren beteiligt, als es zwischen dem Rendsburger Kreuz und Warder krachte.

Schülldorf | Zu einem Auffahrunfall mit einem Schwerverletzten kam es am Dienstag, 2. Februar, gegen 17.45 Uhr auf der A7. An dem Unfall unweit von Schülldorf südlich des Rendsburger Kreuzes waren insgesamt drei Fahrzeuge beteiligt. Die A7 musste in Fahrtrichtung Ham...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.