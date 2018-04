Aufbruchstimmung prägt den späten Stadtempfang

April statt Januar: Bürgermeister Pierre Gilgenast empfängt 350 Gäste / Letzte Rede für Karin Wiemer-Hinz

von Frank Höfer

24. April 2018, 10:52 Uhr

Einen Stadtempfang im April – selbst die alten Recken unter den Gästen gestern Abend im Bürgersaal konnten sich nicht erinnern, ob es das schon einmal gegeben hat. Normalerweise bittet die Stadt Rendsburg ihre verdienten Bürgerinnen und Bürger im Januar zum großen Jahrestreffen, bei dem das Ehrenamt im Mittelpunkt steht. Doch die im Herbst verhängte und inzwischen wieder aufgehobene Haushaltssperre zwang zu äußerster Sparsamkeit und, als eine Folge, zur Verlegung aus dem tiefsten Winter in den blühenden Frühling.

„Ich finde das so viel besser“, meinte Ratsherr Lothar Möhding – und war mit dieser Einschätzung nicht allein. Etwa 350 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, Verwaltung, Kultur und Kirche kamen ins Kulturzentrum. Empfangen wurden sie von einem sichtlich gut erholten Pierre Gilgenast, der Bürgermeister kam frisch aus dem Urlaub. Auch für Karin Wiemer-Hinz war der späte Zeitpunkt des Jahresempfangs von Vorteil. Sie und Gilgenast wechseln sich als Hauptredner Jahr für Jahr ab. Jetzt war die Stadtpräsidentin an der Reihe, zum letzten Mal vor ihrem Ausscheiden aus allen Ämtern zur Kommunalwahl. Und die höchste Repräsentantin konnte auf positive Entwicklungen in Rendsburg eingehen, die im Januar noch nicht spruchreif waren. „Alles nimmt ein Ende, für die, die warten können“, zitierte die Stadtpräsidentin Tolstoi – und nannte mehrere Großvorhaben, die nach langen Jahren des Wartens und Stillstands endlich voran kommen. An der Obereider erwarte sie in diesem Jahr „spürbare Fortschritte“, so die oberste Vertreterin des Rendsburger Volkes. Ebenso beim Umbau des Hertie-Hauses und bei der Ausweisung der Heitmann’schen Koppeln in ein Baugebiet. „Drei Beispiele, bei denen ich die Hoffnung habe, dass sich das Tolstoi-Zitat erfüllt.“

Karin Wiemer-Hinz fand aber auch mahnende Worte. Sie freue sich über die wachsende Zahl an Kindern in der Stadt, damit verbunden sei aber auch der Bedarf nach mehr Räumlichkeiten, vor allem an Schulen. „Hier sind Verwaltung und Politik zum Handeln aufgerufen – und nicht erst dann, wenn die Kinder eingeschult werden.“

Am 6. Mai lässt Karin Wiemer-Hinz ihr politisches Mandat und das Präsidiale hinter sich – Grund genug für sie, auch darauf einzugehen. „Ich habe dieses Amt gerne ausgeübt und habe die Stadt sehr gerne repräsentiert.“ Von Gilgenast bekam sie neben Blumen ein großes Lob für ihre ehrenamtliche Arbeit in den vergangenen Jahren. Zunächst als Bürgervorsteherin, seit 2013 als Stadtpräsidentin. „Liebe Karin, Du hast uns mit deiner ganz besonderen Art durch viele nicht ganz leichte Ratsversammlungen geführt. Du hast dieses Amt gelebt, und Du hast dich sehr um Rendsburg verdient gemacht.“