Hohenwestedt : Auf Wilhelmshöhe steht eines der größten Gefallenendenkmäler Schleswig-Holsteins

Vor 100 Jahren begann der Bau der monumentalen Gedenkstätte, díe ein Jahr später eröffnet wurde.

Vor 100 Jahren starteten die Bauarbeiten für eine Gedenkstätte der besonderen Art. Im Park Wilhelmshöhe wurde eins der landesweit größten Ehrenmäler für die Gefallenen des Ersten Weltkriegs errichtet. Verantwortlich für die monumentalen Ausmaße des Projekts war dessen Architekt: der königliche Gartenbaudirektor Albert Brodersen (1857 bis 1930).

Landwirte der Umgebung stellten ihre Fuhrwerke zur Verfügung

Als im Herbst 1920 die Bauarbeiten für das Hohenwestedter Ehrenmal begannen, wurden innerhalb von drei Wochen „2500 Fuder“ – also 2500 Wagenladungen – Erde angefahren, wie der spätere Museumsleiter Hans Wilhelm Sierck in seiner „Geschichte des Ehrenmals des Kirchspiels Hohenwestedt“ festhielt. Als nächstes mussten all die Findlinge und Feldsteine für die Begrenzungsmauern des monumentalen Ehrenmals herangekarrt werden. Die Landwirte der Umgebung stellten ihre Fuhrwerke zur Verfügung, um die Steine aus der Feldmark an die Baustelle zu transportieren.

Weiterlesen: Initiative bringt Gräber von 14 russischen Kriegsgefangenen wieder in würdevollen Zustand

Um Mensch und Tier für das anstehende Winterwetter zu wappnen, wurde an der Großbaustelle ein 25 Meter langer Stall errichtet, wo die Helferinnen des „Vaterländischen Frauenvereins“ warmes Essen servierten.

Ohne Ausnahme halfen alle mit und fassten in persönlichem Einsatz an, vom Pastor bis zum Landarbeiter. Felicitias Glade in ihrer Hohenwestedt-Chronik von 1994

Der Architekt des imposanten Großprojekts war Albert Brodersen. Für den Landschaftsgärtner aus Hohenwestedt, der nach beruflichen Stationen im Rheinland, in Polen und in Berlin zum königlichen Gartenbaudirektor avanciert war, hatte das Ehrenmal auch eine persönliche Bedeutung. Albert Brodersens Sohn Hans war im Alter von 19 Jahren als Soldat ums Leben gekommen, und sein Vater setzte alles daran, eine würdige Gedenkstätte für alle Gefallenen des Kirchspiels Hohenwestedt zu schaffen. Albert Brodersen machte in allen Kirchspielgemeinden erfolgreich Werbung für sein monumentales Projekt und überzeugte viele Bürger, das Bauvorhaben mit großzügigen Geldspenden zu unterstützen.

Feierliche Eröffnung am 3. Juli 1921

16 Feldsteinpfeiler – für jedes Kirchspieldorf eins und für Hohenwestedt zwei – hatte Brodersen für das Ehrenmal vorgesehen. Auf jedem Pfeiler wurden die Namen, Lebensdaten und Todesorte der Gefallenen der jeweiligen Gemeinde aufgelistet. Zwei Treppenaufgänge führten hinauf aufs kreisförmige Ehrenmal, in dessen Mitte am 9. Februar 1921 eine Doppeleiche gepflanzt wurde. Weiß- und Rotdorn, Heckenrosen und Liguster umgaben das aus Feldsteinquadern errichtete Ehrenmal. Zwei mit Birken gesäumte Wege führten zu der neuen Gedenkstätte, als sie am 3. Juli 1921 feierlich eingeweiht wurde.