Gemeinde wächst : Audorfer Bauherren-Lotterie

Die Nachbargemeinden der Stadt Rendsburg rücken immer mehr in den Fokus potenzieller Bauherren. Nachdem Fockbek in der vergangenen Woche die detaillierten Pläne für das neue Wohnbaugebiet „Hohner Straße“ vorgestellt hatte, ist man in der Gemeinde Schacht-Audorf aktuell einen Schritt weiter. Zum Wochenauftakt zog Bürgermeisterin Sabrina Jacob als Glücksfee im Verwaltungsgebäude des Dorfes die „Gewinner“ eines von 39 Baugrundstücken im Gebiet „Königsberger Straße Süd“. Die Gemeinde Schacht-Audorf hatte sich für das Losverfahren entschieden, weil es mehr Interessenten als Grundstücke gab. Im Lostopf befanden sich die Namen von 72 Bewerbern. Ein Grundstück blieb am Ende übrig, weil der daran interessierte Bauherr bei einer anderen Parzelle den Zuschlag bekam.

Die Bauplätze haben eine Größe von 560 bis 1011 Quadratmetern. Unter den etwa 70 Beobachtern der Verlosung fanden sich vor allem Interessenten, aber auch einige Einwohner, die neugierig auf das Verfahren oder ihre künftigen Nachbarn waren. Zunächst zog die Bürgermeisterin nur Lose aus dem ersten Topf, der die Namen jetziger und ehemaliger Schacht-Audorfer enthielt, die selber die jeweilige Immobilie bewohnen wollen. Mit dieser Ziehung waren die allermeisten Grundstücke vergeben.

Manche Bewerber brachen in Jubelschreie aus oder umarmten und küssten sich, so groß war die Freude darüber, dass ihr Name gezogen wurde. Auch spontaner Freudenapplaus und ein „Hallo Nachbar“ war zu hören, als der Name für das Grundstück eines zukünftigen Nachbarn bekannt wurde. Eine interessierte Zuhörerin machte sich bereits Gedanken über die Zukunft. Ihre Perspektive: „Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das nächste Neubaugebiet kommt – bei so viel Andrang hier in Audorf.“

Familie Clausen hatte sich Hoffnung gemacht, eines der begehrten Grundstücke zu erhalten, denn im zweiten Lostopf befand sich schließlich noch eine kleine Zahl von Grundstücken, die an Auswärtige vergeben wurden, die ebenfalls eine Immobilie zur Eigennutzung erwerben wollen. Claudia und Simon Clausen wohnen mit ihrem elf Monate alten Sohn Jakob zur Zeit noch mitten in Kiel. „Seit ungefähr zwei Jahren suchen wir etwas Ruhigeres außerhalb von Kiel. Schon im Februar 2016 haben wir uns hier vormerken lassen“, so Claudia Clausen. Sie und ihr Mann finden das Gebiet mit dem geplanten Spielplatz für Familien sehr attraktiv. Außerdem arbeitet Simon Clausen bei der Firma „Schiffsdieseltechnik Kiel“, die nahe der Fähre Nobiskrug auf der Rendsburger Kanalseite ihren Firmensitz hat. Mit einem Umzug würde sich sein Anfahrtsweg stark verkürzen. Seine Eltern haben ein Haus in Heikendorf und waren ebenfalls zur Verlosung gekommen, um den jungen Eltern die Daumen zu drücken. Und als einer der letzten Bewerber wurde die junge Familie dann für ein Grundstück ausgelost, woraufhin sich die ganze Familie erleichtert und überglücklich spontan in die Arme fiel.

Neues Baugebiet in Fockbek: 51 Grundstücke, 120 Interessenten

Das Interesse am neuen Baugebiet „Hohner Straße“ in Fockbek ist groß. Wie Bürgermeister Holger Diehr gestern mitteilte, ist die Zahl der Bewerber nach Veröffentlichung der Preise und Grundstücksgrößen am vergangenen Freitag sprunghaft gestiegen: von 50 auf 120. Damit gibt es jetzt mehr Interessenten, als Parzellen zur Verfügung stehen. Im neuen Baugebiet ist Platz für 42 Einfamilienhäuser und neun Mehrfamilienhäuser. Auch für den Mehrfamilienhausbau, so Diehr, haben sich mehrere Investoren gemeldet. Fockbek hat die in Albersdorf ansässige „Treuhänderische Entwicklungsgesellschaft Nord“ (TEG Nord) damit beauftragt, das sechs Hektar große Areal zu erschließen und zu vermarkten. Anfang Januar 2018 will das Unternehmen eine Bewerberauswahl treffen. „Der Wunsch nach Eigentum ist, egal ob jung oder alt, für viele eine Herzensangelegenheit“, sagte Diehr zur Landeszeitung, „es freut mich sehr, dass wir als Gemeinde Fockbek dazu einen Beitrag leisten können.“ Einen solch erfolgreichen Projektstart habe man nicht erwartet. Dies sei ein Ansporn für zukünftige Entwicklungsplanungen, kündigte er an.