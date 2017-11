Handball-SH-Liga der Männer : Auch Tarper „Wölfe“ können Eider Harde nicht stoppen

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Es war die erwartet harte Nuss, die die SH-Liga-Handballer der HSG Eider Harde am Sonnabend in eigener Halle knacken mussten. Die HSG Tarp-Wanderup, Ex-Verein von Eider-Trainer Matthias Hinrichsen, wehrte sich lange gegen den ungeschlagenen Tabellenführer, letztlich mussten sich die Tarper „Wölfe“ aber doch relativ deutlich mit 27:32 (13:15) geschlagen geben. Die HSG Eider Harde bleibt damit auf Aufstiegskurs, behält ihre weiße Weste. Der Spielverlauf war allerdings enger, als es das Endergebnis vermuten lässt. „Tarps Individualisten haben uns das Leben schwer gemacht“, lautete Hinrichsens Resümee.

Vor allem Nils-Uwe Hansen bereitete der Eider-Abwehr Probleme. Sechs seiner sieben Tore erzielte der Rückraum-Linke in den ersten 17 Minuten der Partie. Den größten Fehler, den die Gastgeber machten, erkannte der Coach im zu langsamen Umschaltspiel: „Wir haben es in der ersten Hälfte der ersten Halbzeit verpasst, nach Gegentoren unser Tempospiel durchzuziehen.“ In den zweiten 15 Minuten fanden die Eider-Handballer dann das Gaspedal. Drei Tore von Linksaußen Jarno Mumm hintereinander brachten die Hausherren wieder in Führung (12:11). Mit einem Zwei-Tore-Vorsprung ging es für die Heim-Mannschaft in die Pause. Die mitentscheidende Szene ereignete sich kurz nach Wiederanpfiff, als Tarps Scharfschütze Hansen nach einem Scharmützel mit Jannek Brown völlig zurecht mit einer Roten Karte vom Feld gestellt wurde. Hinrichsen: „Das kam uns natürlich zu Gute.“ Zwar hatten die Eider-Handballer nach dem Seitenwechsel ihre liebe Müh’ und Not, den Tarper Torwart zu überwinden, trotzdem lief es jetzt im Angriff besser. Von 21:21 (45.) setzte sich die HSG auf 29:23 (54.) ab. Auch wenn die Gäste bedingt durch mehrere Zeitstrafen nochmals bis auf zwei Tore verkürzen konnten, geriet der neunte Saisonsieg nicht mehr in Gefahr.

„Ich muss meiner Mannschaft ein großes Kompliment machen. Sie hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen“, so Hinrichsen. Er sieht die gute Physis seiner Spieler als großes Plus in den letzten Spielminuten. „Wir können immer noch zulegen.“ Ein Sonderlob erhielt das Torwart-Duo Jannik Severin und Niklas Warnecke. Warnecke ersetzte Severin, der sich während des Spiels verletzte, und machte seine Sache ebenfalls sehr gut.

HSG Eider Harde: Severin, Warnecke - Möller (4), Fröhlich (4/2), Hohnsbehn, M. Claußen, Mumm (5), Rohwer (7), Greve (2), Gosch (2/2), Oettershagen, Brown, Drecke (3), Ketelsen (5).