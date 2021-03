Mittagstisch Region Rendsburg : Auch am Mittwoch wird für Sie gekocht - Kohlrouladen oder Quiche ...

In Rendsburg, Nortorf, Büdelsdorf und Co. wird immer lecker gekocht: Hier die Mittagsangebote am 17. März.

Avatar_shz von Frauke Freese

17. März 2021, 06:00 Uhr

Rendsburg | Wer den Mittagstisch anbietet, können Sie unserer Liste entnehmen. Sie orientiert sich an der täglichen Mittagstischübersicht in der gedruckten Landeszeitung.

Fleischerei Stocks Büdelsdorf, Hollerstraße 100, Tel. 04331/31274 - Hausgemachte Kohlrouladen, Speckstippe, Kartoffeln (7,20 €)

CARLS HÜTTE im Rondo Büdelsdorf, Am Ahlmannkai 2, Tel. 04331/6968282 - Lammhüfte mit Kräuterkruste, Bohnenmix, Kartoffelstampf (8,50 €)

Fleischerei Brauer Fockbek, Rendsburger Straße 46, Tel. 04331/61184 - Spießbraten mit Wurzelgemüse und Salzkartoffeln (6,- €)

Fleischerei Beth Nortorf, Poststraße 4, Tel. 04392/2006 - Rinderleber, gebraten nach Berliner Art mit Zwiebeln und Äpfeln, Kartoffelpüree (7,20 €)

Fleischerei + Imbiss Stocks Osterrönfeld, Dorfstraße 38, Tel. 04331/88058 - Schweinefilet-Schnitzel mit Kartoffelgratin & Gemüse mit Sauce Hollandaise (je 6,50 €)

Fleischerei Greve Rendsburg, Fockbeker Chaussee 22, Tel. 04331/71304 - Gulasch mit Kartoffeln oder Nudeln und Bohnen (5,- €)

GeschmaXpiraten im EDEKA-Hauschildt Rendsburg, Konrad-Adenauer-Straße 1, Tel. 04331/3398655 - Gemüse-Lauch-Quiche mit Kräuterdip, Karotten-Apfel-Salat und Backerbsen (7,50 €)

Mister Bratwurst Rendsburg, Schleswiger Chaussee 98-100, Tel. 04331/42424 - Schweinshaxe "Gundlachs" an Kartoffelpüree mit heißem Kraut (5,99 €) oder Erbsensuppe mit Fleisch- und Wursteinlage (2,99 €)