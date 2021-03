Goden Morgen, Rendsborg! : Arbeitsdeelung makt Sinn – aver man mutt sik doran ok holen

Wenn den een in dat Handwerk vun den annern pfusch, kann veel scheevgahn.

Rendsburg | Wokeen sik de Arbeit deelt, hett weniger dorvun. Dat weet ok een Poor ut Rendsborger Ümland. De beiden hebt sik dat so överlecht: Se mach överhaupt nich gern koken. Also övernimmt he dat. He mach dat un he kann dat, also maakt dat je ok Sinn. Se finnt Koken aver sogar so blöd, dat se keen Problem dormit hett, allns annere to maken. Wäsche, Müll, Gorrn,...

