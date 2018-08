Für ein sauberes Rendsburg : App gegen Schmuddelecken

Das Vierer-Parteienbündnis schlägt vor: Bürger sollen Schäden, Dreck und andere Ärgernisse im öffentlichen Raum online melden können.

von Frank Höfer

31. August 2018, 17:02 Uhr

Flensburg hat sie seit März: eine „Mängelmelder-App“, mit der Bürger Schmuddelecken, Schlaglöcher oder andere Ärgernisse im öffentlichen Raum mit dem Smartphone unkompliziert online stellen. Auch nicht abgeholter Sperrmüll oder Hundekot auf einem Spielplatz kann dort dokumentiert werden. In der Vergangenheit griffen Bürger zum Telefon, zum Kugelschreiber oder schickten eine Mail an den städtischen Umwelt- und Technikhof (UTH) respektive an das Rathaus. Ob sich dann etwas tat, durfte der Absender nur hoffen.

Rendsburgs neue politische Allianz in Tansania-Farben (CDU, Grüne, FDP, SSW) möchte das ändern. Im Umweltausschuss am Donnerstag wurde die Stadt aufgefordert, Kosten und Zeitrahmen der Einführung einer solchen App zu prüfen. Eine weitere Vorgabe lautet: Alle bisherigen Möglichkeiten, den Bauhof auf schmutzige Sitzbänke oder defekte Straßenlaternen hinzuweisen, sollen erhalten bleiben. Ergänzt werden sollen sie jedoch um den schnellen Internet-Pranger. Dieser löst bei Stadtwerke-Chef Helge Spehr – der UTH zählt zu seinem Verantwortungsbereich – mehr Bedenken als Freude aus. Eine solche App entlasse den Bürger aus der Verantwortung, selbst für Sauberkeit in seiner Umgebung zu sorgen. „Wir sind nicht die reine Vollkaskoversicherung, es wird zu Mehrkosten im UTH führen“, warnte Spehr.

Jochen von Allwörden von der CDU hingegen warb für den „Mängelmelder“. Es gebe ihn bereits, er müsse für Rendsburg nicht erfunden werden. Und er richte sich nicht gegen den Umwelt- und Technikhof, sondern sei „praktikabel, gut und zeigt, wo gehandelt werden muss“. Ob im Bauhof, unabhängig davon, richtig gehandelt wird, will die FDP grundlegend untersuchen lassen. Sie möchte die Betriebsabläufe von unabhängigen Fachleuten durchleuchten lassen. Ein dahingehender Vorstoß wurde vertagt – die Freien Demokraten hatten ihren Antrag erst kurz vor der Sitzung verteilt. Die SPD fühlte sich dadurch schlecht informiert. Auch die Linken waren dafür, das Thema erst im nächsten Umweltausschuss am 1. November zu behandeln.