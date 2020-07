Eiserne Hochzeit : Annegrete und Johannes Petersen: Aus Schulfreunden wurde ein Liebespaar

Am 22. Juli 1955 wurde in Kropp geheiratet. Das Paar hat zwei Söhne, vier Enkel und einen Urenkel.

22. Juli 2020, 10:42 Uhr

Gross Rheide | Annegrete und Johannes Petersen haben am 22. Juli 1955 in Kropp geheiratet. „Wi kennt uns over schon siet 1941, denn wi sünd tosomen to School gohn“, erzählt Annegrete Petersen. Nach seiner Konfirmation 1950, die gleichzeitig das Ende der Schulzeit bedeutete, haben sie sich für eineinhalb Jahre aus den Augen verloren, denn Annegrete wurde erst ein Jahr später konfirmiert.

1952 haben sie sich auf einem landwirtschaftlichen Hof wiedergetroffen, wo beide in Anstellung waren. „Und sietdem sünd wi tosomen“, sagt Johannes Petersen. Von 1955 bis 1961 waren die beiden auf dem Gut Schirnau beschäftigt – er als Traktorfahrer, sie als Melkfrau. „Da wurden morgens und abends 120 Kühe mit der Hand gemolken von acht Melkfrauen“, erinnert sich Annegrete Petersen. 1961 zog das Ehepaar mit den beiden Söhnen zurück nach Kropp. Die Familie übernahm die Landwirtschaft in Wiesik nebenberuflich, und Johannes Petersen trat seine Arbeitsstelle als Facharbeiter bei der Muna

an – bis zur Rente 1992 war er dort tätig. 1978 sind sie nach Groß Rheide gezogen, haben dort an der Bahnstraße 48 ein Grundstück gekauft und das Haus gebaut. „Wi hebbt hier allerbeste Noverschop, und wi hebbt uns ümmer an dat Dörpsleven bedeeligt“, sagen die Jubilare. Sie waren Mitglieder in der Gilde und im Kegelclub. Außerdem haben sie seit 40 Jahren einen Kartenclub und spielen Doppelkopf. Johannes Petersen ist darüber hinaus leidenschaftlicher Skatspieler. Annegrete Petersen gehörte zum DRK, zum Gesangverein und hat in der Seniorengruppe getanzt.

Von 1979 bis 1995 war sie im Diakoniewerk in der Altenpflege tätig. Dieser Beruf habe ihr stets viel Freude bereitet, sagt sie. Bis heute hat sie immer ein Nadelspiel für Socken in Arbeit und fertigt Hardangerdecken in allen Größen – je komplizierter desto besser. Die tägliche Zeitungslektüre beim Frühstück ist Pflicht, und während Annegrete Petersen alle Rätsel löst, spielt Johannes Petersen auf dem iPad Skat. Das Haus und den großen Garten bewirtschaften die Eheleute mit Hilfe noch selbst. Der Wintergarten, der Teich, der Rasen – alles muss gepflegt werden, und das tut der Jubilar jeden Tag gerne. Auf Schritt und Tritt begleitet werden sie von den Jack-Russell-Hündinnen „Tinka“ und „Mücke“.

Früher hat das Ehepaar große Studienreisen unternommen. Sie waren in Russland, in Amerika und Norwegen. Von diesen Fahrten schwärmen beide heute noch. „Alles hat seine Zeit“ und „Dat lööpt sik alleen torecht“ sind zwei Lebensweisheiten der Eheleute, und mit diesen „Rezepten“ seien sie gut durch 65 Ehejahre gekommen. Zur Familie gehören neben den beiden Söhnen und Schwiegertöchtern auch vier Enkel und ein Urenkel – alles Jungen. Die geplanten Feiern – die „Eiserne Hochzeit“ und beide werden in diesem Sommer 85 Jahre alt – sollen unbedingt nachgeholt werden. Vielleicht erst im nächsten Jahr – aber das ganz ausfallen zu lassen, komme nicht in Frage.