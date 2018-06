von Helma Piper

13. Juni 2018, 15:09 Uhr

Zahlreiche Aktionen werden den Kindern in den Sommerferien mit dem Kropper „Ferienspaßprogramm“ geboten. Unter anderem stehen Fahrten zum Heidepark Soltau und zu den Karl-May-Spielen an. Zudem können die Jungen und Mädchen sich im Tennis, Häkeln, Swingolf und Werfen versuchen. Für die meisten Aktionen findet die Anmeldung am morgigen Freitag von 17 bis 19 Uhr im Jugendzentrum statt.