Angeln an der Eider hält jung

Walter Stremlow feiert heute 90. Geburtstag / 57 Jahre im Verein „Petri Heil“

von Helma Piper

25. September 2018, 15:52 Uhr

Auch im hohen Alter noch aktiv – das trifft auf Walter Stremlow zu, der heute in Alt Duvenstedt seinen 90. Geburtstag feiert. Gestern stand der passionierte Angler noch am Ufer der Obereider. „Ich habe Aale geangelt und damit meine Nachbarn versorgt“, berichtete der Jubilar.

Geboren wurde er in Neubukow im Kreis Belgard in Pommern. Nach der Schule machte er eine Lehre bei der Pommerschen Landesbahn. „Mach weiter so, dann wirst du mein Nachfolger“, hat sein Chef damals gesagt. Dazu kam es aber nicht. Walter Stremlow musste im Krieg mit seinen Eltern fliehen, kam mit dem Zug nach Rendsburg und dann nach Alt Duvenstedt. „Wir haben bei einem Bauern gearbeitet, da bekamen wir zumindest etwas zu essen“, erzählte er.

Schon ein Jahr danach fing Walter Stremlow bei der Carlshütte in Büdelsdorf an. 1953 heiratete er, ist aber jetzt verwitwet. Später wechselte der Jubilar als Zivilangestellter zur Bundeswehr, wo der Senior bis zur Rente beschäftigt war.

„Die Alt Duvenstedter haben mich gut aufgenommen, aber ich habe mich auch im Dorf engagiert“, blickt Walter Stremlow zurück. Er war aktiv in der Feuerwehr, im Sportverein, bei den Schützen, im Siedlerbund und in der Gilde. „Und im Angelverein „Petri Heil“ in Rendsburg bin ich seit 57 Jahren Mitglied.“ Seine liebsten Angelreviere sind die Obereider und der Nord-Ostsee-Kanal, wo er überwiegend Aale fängt. Den 90. Geburtstag feiert Walter Stremlow mit Freunden, Nachbarn und der Familie.