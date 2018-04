Hilferuf : „Angela Merkel, rette unsere Schule!“

Waldorf-Einrichtung vor der Schließung: Nachricht stürzt Kinder in Verzweiflung und Trauer. Sie fürchten um ihre Freundschaften.

Der neunjährige Waldorfschüler Nuri Schauer kämpft mit den Tränen. „In meiner Klasse haben manche geweint. Es ist traurig, dass man die Klasse verliert.“ Sein elfjähriger Bruder Josua Schauer würde am liebsten Bundeskanzlerin Angela Merkel anrufen und nach Büdelsdorf in das Wohnzimmer der Familie einladen. „Ich würde ihr sagen, dass ich es toll fände, wenn die Schule gerettet wird, weil ich die sehr gern weiter haben möchte.“

Die Nachricht von der endgültigen Schließung der Freien Waldorfschule Rendsburg zum 31. Juli hat den Fünftklässler und viele Klassenkameraden schockiert. „Auf die Kinder wird nicht geachtet. Die Lehrer müssen sich nur andere Stellen suchen. Für sie ist es nicht so schlimm, wie für uns Kinder, weil wir unsere Freunde verlieren.“ Alles das würde er gern Angela Merkel von Angesicht zu Angesicht sagen. Sämtliche anderen Erwachsenen sind mit dem Versuch zur Rettung der Schule gescheitert. Merkel könnte es schaffen – oder ein Millionär, hofft Josua.

Bei einem Info-Abend am Montag erfuhr die Elternschaft, dass der im Dezember gegründete Verein „Waldorfschule in Rendsburg“ sein Angebot zur Übernahme der Trägerschaft zurückgezogen hat. Sein Finanzierungskonzept beruhte auf mindestens 270 Schülern, erläuterte Elternratssprecherin Sylvia Ullrich der Landeszeitung. Aktuell hat die Schule aber nur 267 Schüler. Zudem wollen einige Lehrer an andere Einrichtungen wechseln. Die Schule kann dadurch keinen vollständigen Stundenplan mehr anbieten.

Josuas und Nuris Eltern Stefan Schauer und Mira Roggenbach zeigen Verständnis für die Lehrer. „Wenn ich weiß, dass mein Arbeitsplatz zum Sommer wegfallen könnte, gucke ich mich um“, sagt Stefan Schauer. Doch die Familien leiden unter der Situation. Roggenbach: „Ich war bis zum Schluss so zuversichtlich, dass sie es noch hinkriegen. Jetzt bin ich wie in Schockstarre.“ Die Aussicht auf Plätze an Waldorfschulen in Kiel und Eckernförde sei nur auf den ersten Blick tröstlich. Die Kinder müssten allein per Zug nach Kiel oder mit dem Bus nach Eckernförde fahren. Familien könnten zwar Fahrgemeinschaften bilden. „Was das kostet, haben wir aber noch nicht ausgerechnet“, so Stefan Schauer. Zudem hätten nicht alle Eltern Zeit für solche Fahrten.

Jahrgänge 11 und 12 wechseln eventuell zur Waldorfschule Kiel

Perspektiven für die Zeit nach der Schließung der Freien Waldorfschule Rendsburg zum 31. Juli sind am Donnerstag in der Aula präsentiert worden: Elternratssprecherin Sylvia Ullrich berichtete, dass die jetzigen Jahrgänge 11 und 12 geschlossen an die Waldorfschule Kiel wechseln können. Das betrifft im 12. Jahrgang sechs Abiturienten. Ihre Klassenkameraden gehen mit dem Realschulabschluss ab. Der etwa 20-köpfige Jahrgang 11 nimmt eventuell sogar einen Lehrer mit. Thomas Felmy, Geschäftsführer der Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen, betonte auf Anfrage: „Es ist noch nicht so, dass es geklärt ist. Wir müssen erstmal gucken, wer Interesse hat.“

Die Eltern erhielten ein Formular, auf dem sie in einer Rangfolge drei Schulen notieren sollen, zu denen sie ihre Kinder schicken wollen. Sie sollen es bis zum 4. Mai abgeben. Das Bildungsministerium wird die Wünsche auswerten und am 15. Mai eine Entscheidung bekanntgeben. Ullrich: „Die Schulen verteilen im Moment keine Zusagen, damit kein Windhundrennen entsteht.“ Einem Elternteil zufolge saßen in der Aula etwa 250 Besucher – Eltern und Oberstufenschüler. Während des zweieinhalbstündigen Treffens erläuterte Silke Rohwer vom Bildungsministerum, wie es für die Familien nach der Schließung weitergehen kann. Sie sagte zum Beispiel, dass die staatlichen Schulen die Kinder in ihrem Einzugsbereich nehmen müssen. „Sie hat sehr mitfühlende Worte gesagt und alle Fragen erschöpfend beantwortet“, so Ullrich. Sie vermutet, dass die meisten Schüler auf Waldorfschulen wechseln werden.