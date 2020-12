Fussball-U17-Bundesliga : Angekommen beim Lieblingsclub: Ove Witt aus Hohn ist Kapitän bei Holstein Kiel

Der 16-jährige Innenverteidiger ist ein ruhiger Typ, auf dem Feld gibt er aber den Ton an.

04. Dezember 2020, 13:51 Uhr

Hohn | Sein Ziel sei der Sprung in die U19 der KSV Holstein. Ove Witt, 16-jähriger Fußballer aus Hohn und Kapitän des Kieler U17-Bundesligisten, ist kein Typ der großen Worte. Manch Altersgenosse hätte als Ziel Fußballprofi in England oder die Champions-League ausgerufen. Witt nicht. „So ist Ove. Zurückhaltend, sieht alle anderen. Das ist auch seine Stärke“, sagt sein Holstein-Trainer Jan Frederik „Freddy“ Kaps.

In Hohn ist Handball die Nummer 1. Vater Torben hat 38 Jahre Handball gespielt, verbrachte 15 Jahre in der Jugendarbeit. Doch Ove ließ den Handball links liegen. „Fußball ist das, was ich liebe“, sagt der 16-Jährige. Sein Bruder Bosse (11) übrigens winkt sowohl beim Hand- als auch beim Fußball ab.

Die ersten fußballerischen Gehversuche wagte der vierjährige Ove Witt beim FSV Friedrichsholm. Zu dieser Zeit hatte er bereits in seinem Elternhaus Ballverbot, waren doch zu häufig Vasen, Bilder oder Flurlampen sein Ziel. Von 2011 bis 2018 ging er beim FC Fockbek als Stürmer auf Torejagd – gefördert von Thorsten Bohl und Torben Strauch. Es folgten Stippvisiten beim Osterrönfelder TSV (2018/19) und TSV Kropp (Sommer bis Dezember 2019), ehe es ihn Anfang 2020 zu den „Jungstörchen“ zog. Zu diesem Zeitpunkt wurde aus dem Angreifer Witt ein Defensivspezialist. Erst beim OTSV auf der „Sechs“, dann nach drei Jahren in der Landesauswahl ein Innenverteidiger. „Jenner Lorenzen hat dort meine Qualitäten erkannt“, sagt der mittlerweile 1,86 Meter große und 81 Kilogramm schwere Hohner.

Der Weg zu den „Störchen“ war länger, als dem Auszubildenden zum Elektroniker für Betriebstechnik bei Lapmaster Wolters in Rendsburg lieb war. „Meine Eltern haben zweimal nein gesagt. Einmal war ich zu jung, dann war es ein logistisches Problem“, erinnert sich Witt, der im Nachhinein die Entscheidung von Mutter Andrea und Vater Torben verstehen kann.

Beim dritten Anlauf klappte es mit dem Wechsel zu seinem Lieblingsclub. Doch der Aufgalopp im Januar diesen Jahres stand unter keinem guten Stern. Im vierten Training passierte es. Einblutungen im Knöchel, zwei Monate Pause. Doch dann merkte er, dass er in professionellen Strukturen angekommen war. Auf Krücken und die Sporttasche auf dem Rücken ging es für den Neu-„Storch“ in den Kraftraum im Nachwuchsleistungszentrum (NLZ). „Als ich da trainiert habe, kamen einige Ligaspieler rein. Die kannte ich ja nur aus dem TV“, staunte Witt. Dass er trotz seines holprigen Starts von Trainer Kaps zum neuen Mannschaftsführer bestimmt wurde, überraschte ihn sehr – zumal es für ihn das erste Kapitänsamt war. Für Coach „Freddy“ Kaps war es indes eine leichte Entscheidung: „Ove hat eine natürliche Autorität, für sein Alter ein reifes Auftreten, gute körperliche Voraussetzungen und nimmt sich nie zu wichtig. Er hat ein hohes Spielverständnis im defensiven Bereich und guten Passdruck. Ove bringt alle Dinge mit, die für Holsteins U-Teams wertvoll sind.“

Derzeit stecken Witt und sein Team in der Corona-Warteschleife. Spiele sind abgesetzt, wann es wieder losgehen kann, steht in den Sternen. Nach fünf Partien rangieren die „Nachwuchsstörche“ auf Rang 8. Zwei Niederlagen gegen Hertha BSC (1:4) und SG Dynamo Dresden (2:4) und einem unglücklichen 2:2 gegen Hertha 03 Zehlendorf ging die U17 der KSV mit zwei 4:1-Erfolgserlebnissen beim FC Carl Zeiss Jena und zu Hause gegen Eintracht Braunschweig in die Zwangspause.

Um fit zu bleiben, heißt es nun für ihn, in der heimischen Garage zweimal in der Woche ein Videotraining zu absolvieren. NLZ-Athletiktrainer Lasse Bork verteilte zusätzliche Trainingspläne an sechs Perspektivspieler – einer von ihnen ist Ove Witt. Und der Innenverteidiger, der früher Lionel Messi oder Cristiano Ronaldo gut fand und jetzt als sportliches Vorbild Sergio Ramos nennt, gibt Gas. Auch in der Fahrschule. Denn die freie Punktspielzeit nutzt Witt, um an seinem Führerschein zu basteln. Derzeit ist die Theorie dran. Denn seine Eltern und seine ältere Schwester Emma (19) haben lange genug den Fahrdienst übernommen.