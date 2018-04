Geldkassetten gestohlen : Angebliche Dachdecker bestehlen Rentnerin in Rendsburg

Die Männer gaben vor, einen Schaden am Haus entdeckt zu haben. Die Polizei sucht Zeugen.

von Anja Christiansen

19. April 2018, 13:41 Uhr

Rendsburg | Eine 64-jährige Frau wurde in Rendsburg Opfer von Betrügern. Ein Mann klingelte am 10. April um 10.15 Uhr an ihrer Haustür in der Ernst-Barlach-Straße, teilt die Polizei am Donnerstag mit. Demnach habe er sich als Dachdecker ausgegeben. Angeblich hatte er einen Schaden am Dach des Hauses festgestellt und bot sich an, diesen zu begutachten und zu reparieren. Vor diesem Hintergrund wurde er von der Frau ins Haus gelassen. Kurz darauf erschien ein zweiter angeblicher Mitarbeiter der Firma, der ebenfalls hereingelassen wurde.

Die Männer überschlugen nun den angeblichen Reparaturaufwand und forderten eine Teilzahlung im Voraus, die die 64-jährige auch leistete. Für die beiden Männer war nun klar, dass die Geschädigte offenbar Bargeld im Haus hatte – sie versuchten, sie zu einer weiteren Vorauszahlung zu bewegen.

Die beiden Männer dürften sich etwa zwei Stunden lang im Haus aufgehalten haben. In diesem Zeitraum könnte einer der Männer immer mal wieder unbeobachtet im Haus unterwegs gewesen sein, teilt die Polizei mit. Erst als die beiden Männer entgegen ihrer Ankündigung nach geraumer Zeit nicht zurückkehrten, schöpfte die Frau Verdacht und musste feststellen, dass zwei Geldkassetten mit einem vierstelligen Bargeldbetrag aus dem Keller fehlten.

Sie beschrieb die Männer wie folgt:

Einer der beiden sei etwa 40 Jahre alt, 1,70 bis 1,75 Meter groß und schlank gewesen. Er hatte blondes Haar, trug einen Kinnbart und war mit einem schwarzen Overall mit Dachdeckerenblem und hellgrauer Schirmmütze mit Enblem bekleidet. Der Mann habe hochdeutsch gesprochen, sagte die Zeugin.

Der zweite Mann sei etwa 50 bis 55 Jahre alt und 1,60 bis 1,65 Meter groß gewesen. Er hatte schwarzes pomadiges Haar und trug eine schwarze Lederjacke und ein blau kariertes Hemd.

Die Kriminalpolizei Rendsburg ermittelt wegen Betruges und Diebstahls und bittet um Hinweise zu den beschriebenen Personen oder zu möglichen verdächtigen Fahrzeugen am Tattag im Bereich Ernst-Barlach-Straße unter der Telefonnummer 04331/208450. Die Tat hat sich bereits am Vormittag des 10. April gegen 10.15 Uhr ereignet.

