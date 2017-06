Büdelsdorf bei Rendsburg : Anfahrt, Öffnungszeiten, Preise: Das müssen Sie zur NordArt 2017 wissen

12. Mai, 19:30 Uhr

Film: Künstlerporträt „Neo Rauch – Gefährten und Begleiter“ In der ACO Wagenremise

19. Mai, 20 Uhr

Konzert: folkBaltica Festival 2017 In der ACO Wagenremise. www.folkbaltica.de

10. Juni, 17 Uhr

Öffentliche Eröffnung der NordArt 2017 Park und Catering ab 15 Uhr, Ausstellungshallen ab 18 Uhr geöffnet.

11. Juni, 11–19 Uhr

NordArt 2017 – Erster Tag der Ausstellung Live-Musik und Catering. Führungen um 11, 13 und 15 Uhr

18. Juni, 15 Uhr

Vortrag: Geschichte der Carlshütte – von der Eisengießerei zum Kunst- und Kulturzentrum. Johanna Ahlmann. In der Carlshütte

21. Juni, 19 Uhr

Hör-Vorschau der Programme 2017 des Schleswig-Holstein Musik Festivals (SHMF) in der Region Rendsburg. In der Carlshütte

30. Juni, 20 Uhr

Iron Slam 2017 – Poetry Slam Deluxe. www.nordkolleg.de In der Carlshütte

8. und 9. Juli,

SHMF Konzerte: The Big Organ – Cameron Carpenter. www.shmf.de 14, 17, 20 Uhr Konzerte in der NordArt. In der Carlshütte

11. Juli – 17. August

Schleswig-Holstein Festival Orchester: Öffentliche Proben In der ACO Thormannhalle. www.shmf.de/oa

16. Juli, 17 Uhr

SHMF Konzert: Zoom. Festival Orchester. Dirigent Simon Gaudenz In der ACO Thormannhalle. www.shmf.de

17. Juli, 19 Uhr

SHMF Konzert: Verleihung des Hindemith-Preises an Samy Moussa Quatuor Diotima. Christoph Eschenbach – Würdigung. In der Carlshütte

29. Juli, 17 Uhr

SHMF Konzert: Tea-Time-Konzert. ACO Thormannhalle. www.shmf.de

30. Juli, 19 Uhr

SHMF Konzert: Avi Avital – Celebrating the Mandolin In der ACO Thormannhalle. www.shmf.de

4. August, 20 Uhr

SHMF: Gerhard Polt (Kabarettist) und Wellbrüder aus 'm Biermoos In der ACO Thormannhalle. www.shmf.de

20. August, 19 Uhr

SHMF Festkonzert: Turangalîla – 30 Jahre Festival Orchester. Dirigent Christoph Eschenbach. In der Carlshütte. www.shmf.de

1. Sept., 20 Uhr

Poetry Slam op Platt . Kooperation NDR1 Welle Nord. In der Carlshütte 8. Sept., 20 Uhr Dead vs. Alive Slam – Tote gegen lebende Dichter. www.nordkolleg.de in der Carlshütte

23. Sept., 19:30 Uhr

Konzert: Gospel – Doppelchorprojekt. In der ACO Thormannhalle

23. Sept., 11–24 Uhr

NordArt – lange Nacht der Lichter, Führungen: 11, 13, 15, 19 Uhr. Ab 19 Uhr Live-Musik in der Carlshütte. Um 22 Uhr Vergabe des Publikumspreises und Bekanntgabe des Preisträgers des NordArt-Preises 2017.