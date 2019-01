Fockbek : Andreas Lamp führt Feuerwehr an

Fockbeker Brandschützer wählen neuen Chef.

von shz.de

06. Januar 2019, 17:17 Uhr

Zwölf 12 Jahre war Hans-Jürgen Mumm Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Fockbek. In der Jahresversammlung am Freitag kandidierte der 51-Jährige nicht wieder für das Amt. Er sei beruflich zu sehr beansprucht, begründete er seinen Verzicht. Zum neuen Wehrführer wurde einstimmig sein bisheriger Stellvertreter Andreas Lamp (50) gewählt. In dessen Fußstapfen trat, ebenfalls ohne Gegenstimme, Michael Baarth.

Bürgermeister Holger Diehr hatte zuvor die Verdienste von Hans-Jürgen Mumm gewürdigt. Nach großen Bränden wie 2014 auf dem Reiterhof Grage in Fockbek und bei Opel Fräter in Rendsburg sowie im Jahr 2016 auf einem Bauernhof in Ahrenstedt habe der scheidende Wehrführer seine Kameraden immer heil und gesund aus dem Einsatz zurückgebracht, betonte Diehr. „Du hast deine Amtsführung stets objektiv und neutral zum Wohle der Wehr und damit auch der Gemeinde ausgeübt.“ Andreas Gädigk wurde zum neuen Zugführer und Sven Bethke zum Gerätewart gewählt. Daniel Beyer ist neuer Kassenwart.

Bei der Freiwilligen Feuerwehr Fockbek engagieren sich 71 Aktive in den Löschgruppen, 23 im Musikzug und 15 Nachwuchskräfte in der Jugendfeuerwehr. Es gibt 24 Ehrenmitglieder. Im vergangenen Jahr errang die Wehr diverse Pokale. Sie war erfolgreich bei der Schützenwoche in Fockbek, beim Amtsschießen in Rickert, bei einer Orientierungsfahrt in Nübbel, wo die Jugendfeuerwehr siegte, und als Zweitplatzierte beim Stadtwerkecup im Eisstockschießen in Rendsburg.

2018 leisteten die ehrenamtlichen Kräften 38 Einsätze. Diese Zahl liegt im langjährigen Durchschnitt. Meistens mussten die Retter wetterbedingt ausrücken.

Mit Dienstabzeichen für langjährigen aktiven Dienst oder treue Mitgliedschaft wurden David Nissen (zehn Jahre), Andreas Gädigk und Nicole Kröhnert (jeweils 20 Jahre), Herbert Röschmann (30 Jahre) und Hans Heinrich Reimer (50 Jahre) ausgezeichnet. Leif Ole Meich wurde zum Feuerwehrmann befördert, Philipp Ewaldt zum Oberfeuerwehrmann. Zu Hauptfeuerwehrmännern wurden Christopher Casey, Nils Mohr, Hendrik Bruhn, Fabian Bednarsky, Max Held, David Nissen und Mags Baarth befördert.