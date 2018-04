Verkaufsoffener Sonntag : An jeder Ecke drehen sich die Räder

Unter dem Motto „RD macht mobil“ können am Sonntag in Rendsburg Fahrzeuge aller Art bestaunt werden.

von Niklas Riebensahm

26. April 2018, 11:54 Uhr

Rendsburg | Bummeln, shoppen, Probefahren, Spaß haben: Der verkaufsoffene Sonntag ist seit mittlerweile 15 Jahren fester Bestandteil in der Rendsburger Innenstadt. Auch am kommenden Sonntag, 29. April, sind für die Veranstaltung „RD macht mobil“ wieder der Schiffbrückenplatz, der Schloßplatz und der Obereiderhafen die zentralen Anlaufstellen für Jung und Alt.

Ab 11 Uhr präsentieren sich die großen Automarken regionaler Händler mitten in der Innenstadt – vom Kleinwagen bis zur Luxuslimousine. Eine Stunde später öffnen die Geschäfte und locken bis 17 Uhr mit frühlingshaften Shoppingangeboten und diversen Showeinlagen. Zeitgleich laden in Büdelsdorf Fahrrad Rosacker und das Einkaufszentrum Rondo zum Bummeln ein. Das Bikertreffen im Außenbereich des Rondos ab 11 Uhr gibt es ebenfalls wieder. Um 13 Uhr folgt ein Motorradgottesdienst.

Neu ist in diesem Jahr ein mobiles Planetarium mit Filmvorführungen für Kinder ab sechs Jahren. Es ist nur einer von vielen Höhepunkten, die sich besonders für den Nachwuchs eignen. Ein weiteres Highlight ist laut Anja Ilgenstein von RD-Marketing das Oldtimertreffen am Obereiderhafen. Trotz Konkurrenz-Veranstaltungen sei die Resonanz nach wie vor groß. „Die Location ist einmalig. Es ist die erste Reihe am Obereiderhafen – besser geht’s nicht“, so Ilgenstein. Besonders hierbei: Einige Besitzer der historischen Fahrzeuge kleiden sich passend zu ihrem Gefährt. Um dem Thema Mobilität auch in diesem Jahr wieder gerecht zu werden, stellen Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienste ihren eindrucksvollen Fuhrpark auf dem Schloßplatz vor. Außerdem informieren sie über ihre Arbeit. „Man merkt, dass alle Spaß an der Veranstaltung haben“, lobt Anja Ilgenstein die Leidenschaft der zahlreichen Teilnehmer.

In Zusammenarbeit mit der Entwicklungsagentur Rendsburg wird zudem der Blick auf klimaschonende Mobilitätsformen gelenkt. Die Hauptthemen sind E-Autos, E-Bikes und der öffentliche Nahverkehr. Um Besucher zur umweltfreundlichen Anreise zu motivieren, ist der Stadtverkehr am Sonntag auf allen Linien kostenlos.