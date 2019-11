9,9-Millionen-Euro-Investition in Rendsburg : An der Kieler Straße entstehen 61 neue Wohnungen für Normalverdiener

Auf dem unbebauten Grundstück zwischen der Schule Hochfeld und der Gaststätte „Nobiskrug“ werden drei Gebäude gebaut.

von Horst Becker

22. November 2019, 17:40 Uhr

In der Kieler Straße kurz vor dem Fähranleger Nobiskrug werden 61 Mietwohnungen gebaut. Bauherr ist die „Hausverwaltung Kieler Straße 112 - 116“, hinter der die Investoren Michael Demandt und Hauke Drengenberg stehen. Auf dem unbebauten Grundstück zwischen der Schule Hochfeld und der Gaststätte „Nobiskrug“ werden drei Gebäude mit 28, 22 beziehungsweise elf Wohnungen entstehen.

Gebäude mit zwei Stockwerken

Die einzelnen Häuser werden zweigeschossig mit Staffelgeschoss gebaut. Jedes Gebäude erhält einen Aufzug, der alle Etagen anfährt und somit sämtliche Wohnungen barrierefrei zugänglich macht. Die erforderlichen Stellplätze werden ebenerdig auf dem Grundstück parallel zur Kieler Straße angeordnet.

Horst Becker

Hälfte der Wohnungen wird öffentlich gefördert

30 der insgesamt 61 Wohneinheiten mit zusammen 1.637,02 Quadratmetern (Gesamtfläche der Wohnungen = 3.718,93 Quadratmeter) werden mit Mitteln der Öffentlichen Wohnraumförderung des Landes Schleswig-Holstein errichtet. „Mieter benötigen einen Wohnberechtigungsschein. Die Kaltmiete wird 5,40 Euro pro Quadratmeter betragen“, erklärte Michael Demandt.

Weiterlesen: In Borgstedt bauen nicht nur Familien, sondern auch Senioren

Sämtliche Wohnungen verbleiben im Eigentum der Investoren und werden dauerhaft dem Mietwohnungsmarkt als bezahlbarer Wohnraum zugeführt. Eine Altersbeschränkung der potenziellen Mieterschaft ist ebenso wenig wie eine Betreuung vorgesehen. Im Bedarfsfall wäre ein ambulanter Dienst anzusprechen. Die Gesamtinvestition beträgt 9,9 Millionen Euro. Die Fertigstellung ist für dieses Jahr vorgesehen.

Bauvorhaben auch in Borgstedt

Auch am Torfweg in Borgstedt baut Michael Demandt zurzeit zwei Häuser mit insgesamt 38 Sozialwohnungen. Die Maßnahme wird durch die Investitionsbank des Landes Schleswig-Holstein gefördert. Je Haus entstehen vier 1-, neun 2- und sechs 3-Personen-Wohnungen, die barrierearm und seniorengerecht ausgestattet sind. Die Kaltmiete liegt bei 5,25 Euro pro Quadratmeter. Gebaut wird nach dem Energiestandard KfW-Effizienzhaus 55. „Ich rechne mit Heizkosten von monatlich 50 Cent pro Quadratmeter“, machte Demandt deutlich. Wer einziehen möchte, braucht einen Wohnberechtigungsschein. Im Februar kommenden Jahres sollen beide Häuser fertig gestellt sein.

Weiterlesen: Rendsburgs ungewöhnlichste Baustelle liegt in der Altstadt

Backsteinhaus am Rendsburger Schlossplatz

Demandt ist auch Bauherr des Backsteinhauses am Schlossplatz in Rendsburg, das Ende vergangenen Jahres an der Stelle des abgerissenen Thormann- und des Stintzinghauses an der Eisenbahnstraße fertig gestellt wurde. 2,2 Millionen Euro wurden in das Gebäude mit einer Wohngruppe für Demenzkranke, acht Wohnungen und einem Gemeinschaftsraum für das benachbarte Seniorenheim „Hospital zum Heiligen Geist“ investiert. Die Räume sind barrierearm.