Grossprojekte : Amt Fockbek drückt aufs Tempo

vergrößern 1 von 1 Foto: JH Frank 1 von 1

von Jan-Hendrik Frank

erstellt am 08.Dez.2017 | 10:12 Uhr

Der Tierschutzverein Rendsburg und Umgebung kann Kleintiere wie Kaninchen und Wellensittiche nicht artgerecht halten. Er bringt sie in einem Gartenholzhaus unter, das aber zu klein ist. Der Vorsitzende Marc Nadolny wünscht sich einen massiven Neubau. Auch Anlagen für Hunde müssen saniert werden, zum Beispiel ein Quarantäne-Bereich, ein Zwinger und ein Freilaufdach. Nicht zuletzt braucht das Tierheim eine neue Heizung, einen Waschmaschinen- und Trockneranschluss. Die Entwässerung muss verbessert werden. Nadolny rechnet mit einem Bedarf von 279 000 Euro. Im November 2015 bat er die sogenannte „Entwicklungsagentur für den Lebens- und Wirtschaftsraum Rendsburg“, ein Bündnis von 13 Kommunen, um einen Zuschuss von 153 000 Euro. Ein Jahr später reichte er den Antrag erneut ein – geschehen ist seither nichts.

Rendsburgs Bürgermeister Pierre Gilgenast hebt den „bundesweiten Vorbildcharakter“ der Entwicklungsagentur hervor. Die Kommunen Rendsburg, Büdelsdorf, Jevenstedt, Schülp, Westerrönfeld, Osterrönfeld, Schacht-Audorf, Schülldorf, Alt Duvenstedt, Fockbek, Nübbel, Rickert und Borgstedt zahlen gemeinsam pro Jahr im Durchschnitt 670 000 Euro in einen Strukturfonds ein. Seit 2009 fördern sie daraus jedes Jahr sogenannte Leitprojekte, die zurzeit aber in Amtsschubladen schmoren.

Die 13 Bürgermeister bilden den Verwaltungsrat der Entwicklungsagentur. Nach Aussage des Fockbeker Bürgermeisters Holger Diehr hatten sie dem Antrag des Tierschutzvereins und zwei weiteren Leitprojekten bereits zugestimmt: der Teilerneuerung einer Brücke über die Eider in Nübbel und der Sanierung des Stadttheaters in Rendsburg. Der Vorstand hatte alle drei Leitprojekte geprüft. Die Mittel stehen bereit. Sie wurden aber nicht freigegeben. Aus Sicherheitsgründen ließ die Stadt Rendsburg das Theater zwar im Sommer sanieren (wir berichteten). Sie beantragte dazu einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn, den die Agentur bewilligte. Nach Auskunft des Vorstandsmitglieds Frank Thomsen wurde die Sanierung größtenteils abgeschlossen. Gilgenast zufolge musste sie aber vorfinanziert werden.

Es sind Grundsatzfragen, die die Entwicklung des Lebens- und Wirtschaftsraums Rendsburg ausbremsen: Die 13 Kommunen schlossen ihren öffentlich-rechtlichen Vertrag zur Zusammenarbeit zwar auf unbestimmte Zeit. Sie können aber Ende 2019 erstmals aussteigen. Der Verwaltungsrat will eine Anlage des Vertrags, die Organisationssatzung, neufassen und darin den frühesten Kündigungstermin auf den 31. Dezember 2030 verschieben.

Die Mehrheit der Kommunen entschied im September, zuerst das neue Regelwerk zu verabschieden und die Beratung der Leitprojekte solange zurückzustellen. Diehr protestierte dagegen während der jüngsten Sitzung. „Ich unterstütze diese drei Projekte. Unsere Statuten sagen, dass sie umzusetzen sind.“ Der Landeszeitung gegenüber betonte er, dass die Gremien der Gemeinden des Amts Fockbek, Alt Duvenstedt, Fockbek, Rickert und Nübbel, der Teilerneuerung der Brücke in Nübbel bereits zugestimmt hätten. Über das Stadttheater will Diehr bei nächster Gelegenheit in Fockbek beraten lassen.

Agentursprecher Andreas Betz erläuterte die Zurückhaltung der Mehrheit: Die Förderbescheide können erst wieder ausgestellt werden, wenn man weiß, dass die Gemeinden bis 2030 dabei bleiben.“ Es soll verhindert werden, dass eine Kommune einen Zuschuss abgreift und dann aussteigt. Aus Gilgenasts Sicht bremste Diehr selbst die Verhandlungen aus. Der Verwaltungsrat sollte am 2. November und nicht erst am 6. Dezember tagen. Doch am 1. November reichte das Amt Fockbek Änderungsanträge zur Satzung ein, sodass die Sitzung verschoben wurde.

Gilgenast erläuterte, dass die neue Satzung ein schnelleres Arbeiten ermöglicht. Bisher durften die Kommunen Leitprojekte nur bis zur Jahresmitte, künftig aber ganzjährig beantragen. Die Vorhaben wurden bislang in einer Regionalkonferenz den Fraktionsvertretern vorgestellt. Anschließend beschlossen die Gemeinden und Städte in ihren Gremien, ob sie die Projekte unterstützen wollen, und gaben ihre Voten in einer weiteren Regionalkonferenz bekannt. Künftig soll nach der Beratung vor Ort der Verwaltungsrat die Projekte bewilligen. Notwendig ist dazu eine Zwei-Drittel-Mehrheit.

Der Verwaltungsrat gab die neue Satzung auf Diehrs Antrag hin ohne einstimmige Empfehlung zur Beratung in die Gemeinden. Sie werden dadurch auch die Anträge des Amts Fockbek abwägen. Das Amt fordert einen hauptamtlichen Geschäftsführer, will den Vorstand von sieben auf fünf Mitglieder verkleinern, den frühestens Termin zur Kündigung der Agenturmitgliedschaft auf den 31. Dezember 2025 oder 2029 vorziehen und den Entwicklungsbeitrag von einmalig 2500 Euro pro Wohneinheit nur noch für die Objekte erheben, mit denen eine Gemeinde die Vorgaben des Landesentwicklungsplans überschreitet.