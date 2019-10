Konzert „Musik in uns“ in Rendsburg : Amateursänger rocken mit Godewind und Illegal 2001

Zehn Werkstättenmitarbeiter der Diakonie begeisterten in der Nordmarkhalle 600 Zuschauer. Zuvor war die Aufregung groß.

von Horst Becker

28. Oktober 2019, 10:44 Uhr

Beste Stimmung herrschte in der Nordmarkhalle bei dem Konzert „Musik in uns“. Am Freitag standen behinderte und nicht behinderte Musiker zusammen auf der Bühne und begeisterten die rund 600 Besucher.

Projekt besteht seit 2003

„Musik in uns“ ist ein Projekt der Gruppe Norddeutsche Gesellschaft für Diakonie (NGD) in Rendsburg, das seinen Anfang 2003 im „Europäischen Jahr der Menschen mit Behinderungen“ hatte. Uneingeschränkte Teilhabe statt ausgrenzender Fürsorge war eines der Ziele. Zehn Musiker mit Handicap, die in Werkstätten der NGD in ganz Schleswig-Holstein arbeiten, spielten zusammen mit der Gruppe „Godewind“.

Große Aufregung bei den Musikern

Die Lieder hatte die Band, die sich selbst den Namen „Soundbüfett“ gegeben hat, während eines dreitägigen Workshops Ende März mit den Musikern von „Godewind“ eingeübt. Deren Sängerin Anja Bublitz hatte bei dem Konzert einen wichtigen Part als Dirigentin, Chorleiterin und Souffleuse.

Vor dem Konzert seien die meisten sehr aufgeregt gewesen. Das machte auch die Sängerin Nele Krupski (Glückstädter Werkstätten) deutlich. „Wenn ihr meinen Puls hören könntet, würdet ihr den Notarzt rufen“, sagte sie, bevor sie ihre Mitmusiker vorstellte. Vom Lampenfieber war aber bei dem Konzert, das mit dem Hannes-Wader-Lied „Gut wieder hier zu sein“ begann, nichts mehr zu spüren.

Tosender Applaus

Und als die Zugabe, der Song „Mein Herz, es brennt“, zu Ende war, brauste langer Applaus durch die Halle. Auch Birgit Schatz, die Leiterin der Werkstätten Rendsburg/Fockbek und Veranstalterin von „Musik in uns“ sowie ihre Mitorganisatoren Jennifer Ots und Kerrin Schöne waren begeistert. Genau so der Soundbuffet-Sänger Marc Zerrahn, der in den Glückstädter Werkstätten arbeitet. „Der Workshop mit Godewind war toll, und wie das Publikum bei dem Song ‚Wahnsinn‘ mitgegangen ist, war der Hammer.“

„Godewind“ und „Illegal 2001“ spielten zum Abschluss

Das Konzert ging weiter mit Auftritten von „Godewind“ und der Band „Illegal 2001“, die im vergangenen Jahr ihr 30. Bühnenjubiläum feierte. Publikum und Mitwirkende waren begeistert. „Die Workshop-Band war mit so viel Freude bei der Sache, das ist richtig aufs Publikum übergegangen – ein toller Abend“, meinte Anne Gerdes aus Hamburg.

„Es war super, ‚Illegal 2001‘ mal wieder live zu erleben, da sind viele Erinnerungen hochgekommen“, freute sich Björn Klose aus Kellinghusen. „Ich war total aufgeregt, aber als wir auf der Bühne standen und die Musik losging, hat es nur noch Spaß gemacht“, sagte Sabine Rohloff aus den Schleswiger Werkstätten, Sängerin bei „Soundbüfett“. „Die Stimmung ist hier bei ‚Musik in uns‘ einfach immer wieder klasse“, stellte die Godewind-Sängerin Anja Bublitz fest.