NOK-Romantika : Am Nord-Ostsee-Kanal herrscht Königin Katrin

„Wie viele Fähren fahren auf dem Nord-Ostsee-Kanal?“ Die Antwort auf die Frage von Rita Koop kam wie aus der Pistole geschossen von Katrin Naeve: „Dreizehn.“ Aber auch die drei weiteren Kandidatinnen, die sich um das Amt der Kanal-Königin bewarben, wussten schnell und sicher Fragen zu der künstlichen Wasserstraße zu beantworten. Allerdings galt es, nicht allein mit Fachwissen zu bestechen. Auch Ausstrahlung soll sie haben, die Majestät vom Kanal. Mit ihrem natürlichen Charme punktete schließlich Katrin Naeve bei den Gästen am Kanal-Treff von Sehestedt.

Schachtholm

Ein strahlendes Fest – das war die elfte NOK-Romantika in mehrfacher Hinsicht. Am frühen Abend strahlte noch die Sonne von einem überwiegend klaren Himmel. Nur vereinzelt fielen ein paar Regentropfen. Die Wohnmobilisten auf dem Stellplatz in Schachtholm freute das. Hier waren alle Plätze ausgebucht, die Gäste kamen aus dem Havelland, aus dem Saalekreis in Sachsen-Anhalt oder aus dem Landkreis Ebersberg in Bayern. Nicht so weit war die Anreise für Jan-Pieter und Sieglinde Hirsch. Die beiden Ascheberger gönnen sich regelmäßig ein paar Tage Erholung am Kanal und freuten sich auf einen stimmungsvollen Abend. Rund 20.000 Besucher waren nach Auskunft der Touristischen Arbeitsgemeinschaft Nord-Ostsee-Kanal (TAG NOK) mit Fackeln und Laternen, Leuchtstäben und Kerzen zwischen Kiel und Brunsbüttel an die Kanal-Ufer gepilgert.

Rendsburg

„Als die Schwebefähre noch fuhr, war hier mehr los“, bedauerte Klaus-Peter Kruse am Kreishafen von Rendsburg. Im Laufe des Abends feierten dort rund 1500 Besucher an den Brückenterrassen, doch am frühen Abend waren die Line-Dancer fast unter sich. Dafür waren sie aus Eckernförde, Damp und anderen Teilen des Landes gekommen. Kruse gehört zu den „O’felder Line-Dancern“, einer lockeren Gruppe, die es bereits seit sechs Jahren gibt. Es gebe zwar des Öfteren Treffen, so Kruse, aber die würden nicht unbedingt im Freien stattfinden – und nicht immer offen zum Mittanzen sein, so wie hier in Rendsburg.

Offenbüttel

Auf der Nord- und Südseite hatten sich rund 1500 Seh-Leute in Offenbüttel versammelt, um ein Romantika-Highlight zu erleben. Am romantisch beleuchteten Fähranleger Fischerhütte erlebten sie – untermalt von den Hits der Gruppe „Santiano“ – ein großartiges Lichtspektakel: Mitten auf dem Kanal tanzte beinahe 30 Minuten lang hupend die Fähre „Swinemünde“, auf der die Feuerwehren Steenfeld und Offenbüttel gleißende Feuerfontänen entfachten und in bunten Farben angestrahlte Wasserfontänen in alle vier Himmelsrichtungen warfen.

Sehestedt

Währenddessen feierten am neuen Kanal-Treff nach Schätzungen der TAG NOK 1000 Besucher. Die Wartezeit bis zur Königinnen-Kür nutzen die meisten, um sich entweder unten am Wohnmobilstellplatz, oben im Freizeitpark oder direkt am Imbiss mit Wurst und Pommes zu stärken. Um 20 Uhr erklangen dann rhythmische Trommelklänge: Mitglieder der Samba-Schule Kiel eröffneten lautstark die Wahl zur Kanal-Königin. Vier Sehestedter Kandidatinnen hatten sich gefunden: Louisa Schwarz (15), Katrin Naeve (14), Sol Metzger (14) und Talea Hennings (15). Aufgeregt waren die Vier überhaupt nicht. Dennoch: Es war gar nicht so einfach, Kandidatinnen zu finden, gestand Bürgermeisterin Rita Koop in ihrer Ansprache. Nach der Krönung freute sie sich darauf, mit Königin Katrin ein Abendkleid kaufen zu gehen – damit die neue Majestät Sehestedt und den Nord-Ostsee-Kanal bei der „Grünen Woche“ in Berlin standesgemäß repräsentieren kann.

Danach leuchtete der Himmel grün, blau und rot über dem Kanal-Treff. Wirt Holger Petersen hatte eine Laser-Show der Extra-Klasse spendiert, die gegen 21 Uhr startete. Dann war es dunkel genug, dass die Licht-Bilder so richtig zur Geltung kommen konnten: Tanzende Trommler, Trecker und andere Figuren leuchteten am Nachthimmel auf.



>Der Termin für die nächste NOK-Romantika: Sonnabend, 1. September 2018, wird zum zwölften Mal gefeiert.

von Sabine Sopha

erstellt am 04.Sep.2017 | 11:04 Uhr